Phan Huy Hoàng thi đấu ở Giải cờ tướng thế giới mở rộng - Ảnh: TLKĐ

Đáng chú ý, kỳ thủ 18 tuổi của Việt Nam vượt qua cả ba tài năng hàng đầu nước này về thành tích cá nhân tại Giải cờ tướng thế giới mở rộng (World Xiangqi Open) 2026.

Dù chuỗi 3 giải thế giới tại Singapore đã kết thúc tuần rồi, Dương Thành Vãn Báo của Trung Quốc tiếp tục đăng các bài viết tổng kết về giải đấu, sau chuỗi tin tức liên quan các kỳ thủ nước nhà.

Tờ báo đặc biệt nhắc đến thành tích của Phan Huy Hoàng, kỳ thủ mới 18 tuổi đến từ Việt Nam, song song với các bình luận khen ngợi quen thuộc dành cho Lại Lý Huynh.

"Phan Huy Hoàng, tài năng trẻ 18 tuổi của Việt Nam, giành 13 điểm cá nhân và đoạt huy chương vàng dành cho kỳ thủ ghi điểm xuất sắc nhất nội dung đồng đội nam", tác giả Triệu Lượng Thần viết.

Chi tiết đáng chú ý là Dương Thành Vãn Báo nói rõ việc Huy Hoàng đã vượt mặt 3 đại cao thủ làng cờ tướng Trung Quốc là Mạnh Phồn Duệ, Lưu Bách Hoành và Như Nhất Thuần.

Đây đều là những gương mặt nổi bật của làng cờ Trung Quốc. Trong đó, Mạnh Phồn Duệ đang giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng trong nước, còn Lưu Bách Hoành từng vô địch châu Á.

Tuy nhiên, cả 3 đều xếp sau Phan Huy Hoàng trên bảng thành tích cá nhân. Kỳ thủ Việt Nam giành 13 điểm sau bảy vòng đấu, hơn Như Nhất Thuần một điểm. Mạnh Phồn Duệ và Lưu Bách Hoành lần lượt đứng phía sau.

Trung Quốc Thể Thao Báo tiếp tục nhắc đến Phan Huy Hoàng trong một bài viết ca ngợi các kỳ thủ trẻ nước nhà.

Trong đó, trang báo thừa nhận chiến tích đáng chú ý của kỳ thủ Việt Nam, dù không thể mang về tấm HCV đồng đội, nhưng đã vươn lên đỉnh bảng xếp hạng cá nhân.

Không chỉ xuất hiện trên báo chí, tên Phan Huy Hoàng còn được cập nhật trên Quảng Tượng Võng, chuyên trang cờ tướng Trung Quốc lưu trữ kết quả, kỳ phổ và các trận cờ ấn tượng nhất thế giới.

Trong đó có ván hòa giữa Huy Hoàng và Lưu Bách Hoành tại vòng ba. Kỳ thủ Việt Nam cầm quân đen, đi hậu nhưng vẫn giành được một điểm trước đối thủ từng vô địch châu Á.

Đây cũng là ván duy nhất Phan Huy Hoàng không giành chiến thắng tại giải. 6 ván còn lại, tài năng trẻ Việt Nam đều thắng, khép lại hành trình với thành tích bất bại.

Sau khi Lại Lý Huynh trở thành kỳ thủ đầu tiên "ngoài Trung Quốc" vô địch cờ tướng cá nhân thế giới vào năm 2025, thành tích của Phan Huy Hoàng tiếp tục cho thấy sự tiến bộ của cờ tướng Việt Nam.