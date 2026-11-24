3 bàn thắng đầy cảm xúc của U17 Việt Nam vào lưới U17 New Zealand tại U17 World Cup - Video: FPT PLAY

Sau 45 phút thi đấu đầu tiên vào đêm 23-11, U17 New Zealand là đội tận dụng cơ hội tốt hơn và có bàn thắng mở tỉ số trước U17 Việt Nam. Tuy nhiên, hiệp hai mới thực sự là màn rượt đuổi tỉ số không tưởng.

Ngay đầu hiệp hai, khung gỗ của U17 Việt Nam đã phải rung lên sau cú dứt điểm đưa bóng tìm trúng cột dọc của James Wenceslao.

Không lâu sau tình huống hú vía đó, đến phút 49, Chu Ngọc Nguyễn Lực tỏa sáng với cú đá phạt trực tiếp đầy hiểm hóc bên cánh trái.

Đường bóng xoáy găm vào góc lưới khiến thủ môn Joseph Chalabi dù đã chạm tay vào bóng vẫn không thể cứu thua, quân bình tỉ số 1-1 cho U17 Việt Nam.

Niềm vui gỡ hòa của đội bóng áo đỏ chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 phút khi Woldegiorgis bật cao đánh đầu, tái lập thế dẫn bàn 2-1 cho U17 New Zealand.

Không buông xuôi, U17 Việt Nam tiếp tục vùng lên mạnh mẽ.

Phút 60, từ đường bấm bóng tinh tế của Nguyễn Lực, Lê Trọng Đại Nhân phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt và đánh bại thủ thành Chalabi.

Dù trợ lý trọng tài ban đầu phất cờ báo việt vị, trọng tài chính sau khi tham khảo hệ thống FVS đã công nhận bàn thắng hợp lệ, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát 2-2.

Kịch tính tiếp tục đẩy lên cao trào ở phút 66 khi đội trưởng Ethan Dyer bật cao đánh đầu sau tình huống phạt góc, giúp U17 New Zealand lần thứ ba vươn lên dẫn trước.

Đại diện châu Đại Dương tưởng chừng đã nắm chắc chiến thắng khi thời gian thi đấu chính thức dần trôi về những phút cuối.

Thế nhưng, đúng vào thời gian bù giờ của hiệp hai, tinh thần quật cường của U17 Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng.

Từ pha đột phá vào vòng cấm và cú dứt điểm của cầu thủ U17 Việt Nam khiến bóng bật ra đúng tầm, Trương Nguyễn Duy Khang lao vào bay người đánh đầu chuẩn xác, ấn định tỉ số hòa 3-3 đầy cảm xúc.

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