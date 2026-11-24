U17 New Zealand (áo trắng) cùng U17 Việt Nam cống hiến trận cầu mãn nhãn - Ảnh: VFF

Trước khi World Cup U17 2026 khởi tranh, báo bóng đá Friends of Football của New Zealand đã có bài phân tích về tương quan sức mạnh giữa 4 đội ở bảng G.

Trong đó, cây bút Logan Smith đánh giá Bỉ và Mali là 2 đối thủ rất khó bị đánh bại, đồng thời nhận định cuộc chạm trán giữa Việt Nam và New Zealand có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai đội.

"Đối thủ thứ hai của New Zealand là Việt Nam, trận đấu mà cả 2 đội đều xem là cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng", Logan Smith viết.

Đây là nhận định khá khách quan nếu xét đến tương quan lực lượng tại bảng G. Dù đánh giá Việt Nam còn thiếu kinh nghiệm ở đấu trường thế giới, tác giả bài viết cũng đặc biệt lưu ý đến sự nguy hiểm của Nguyễn Lực, cầu thủ xuất sắc nhất Giải U17 Đông Nam Á 2026.

Tác giả Logan Smith cũng ngụ ý rằng Việt Nam cùng New Zealand là 2 đội bị đánh giá kém thực lực nhất bảng đấu.

Thực tế, cuộc đọ sức giữa hai đội đã diễn ra vô cùng kịch tính. New Zealand ba lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị Việt Nam san bằng cách biệt. Nguyễn Lực cũng chứng tỏ tài năng khi đóng góp một bàn thắng và một đường kiến tạo.

Sau trận đấu, Friends of Football đăng bài với tiêu đề: "Bàn thắng muộn của Việt Nam tước đi chiến thắng đầu tiên của New Zealand tại World Cup U17".

Chuyên trang này đặc biệt tiếc nuối khi đội nhà không thể bảo toàn lợi thế dẫn bàn, cũng như tình huống Joe McIntyre dứt điểm trúng cột dọc ngay sau bàn gỡ hòa 3-3 của Duy Khang ở phút 90+2.

Đội trưởng U17 New Zealand Ethan Dyer cũng không giấu được sự thất vọng. Anh mô tả cuộc so tài với Việt Nam là trận đấu có quá nhiều thăng trầm, đồng thời thừa nhận đây là cuộc đọ sức mang tính sống còn đối với đội nhà.

Trong khi đó, trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Đại Dương (OFC) giật tít: "Nỗi đau phút chót của New Zealand trong trận cầu sáu bàn thắng nghẹt thở trước Việt Nam".

Theo OFC, New Zealand đã không giành được chiến thắng nào tại World Cup U17 kể từ năm 2019. Đội bóng này đã tiến rất gần đến việc chấm dứt cơn khát chiến thắng kéo dài suốt bảy năm trước khi Duy Khang lập công.

Sau hai lượt trận, cả Việt Nam và New Zealand đều có một điểm, nhưng đại diện Đông Nam Á xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Tình thế của New Zealand càng trở nên khó khăn khi ở lượt trận cuối, họ phải chạm trán Bỉ - đội bóng từng được Friends of Football đánh giá là đối thủ đáng ngại nhất bảng đấu. Trong khi đó, Việt Nam sẽ gặp Mali.