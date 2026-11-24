U17 Mali ngược dòng thắng 2-1 trước U17 Bỉ, qua đó giành vé vào vòng 32 đội - Ảnh: FIFA

U17 Bỉ khởi đầu thuận lợi khi tận dụng tốt cơ hội để vượt lên dẫn trước ở phút 13. Nhận đường chuyền của Al-Hassan Kamara trong vòng cấm, Niels Filippo tung cú sút chân trái vào góc thấp, đánh bại thủ môn U17 Mali.

Tuy nhiên, U17 Mali không mất nhiều thời gian để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Chỉ 5 phút sau, Djigui Koita có khoảng trống trước vòng cấm rồi tung cú sút chân trái hiểm hóc, đưa bóng vào góc thấp bên phải khung thành, san bằng tỉ số 1-1.

Sau hai bàn thắng liên tiếp, thế trận trở nên cân bằng hơn. U17 Bỉ không còn duy trì được lợi thế ban đầu, trong khi U17 Mali dần phát huy ưu thế về tốc độ và khả năng tranh chấp để tổ chức những đợt tấn công đáp trả. Dù vậy, không đội nào tìm được bàn thắng trước khi hiệp một khép lại.

Sau giờ nghỉ, U17 Mali tiếp tục gây sức ép và được đền đáp ở phút 67. Issiaka Kone thực hiện đường kiến tạo để Yaya Niang băng vào vòng cấm, dứt điểm chân phải chính xác, đưa đại diện Tây Phi lần đầu vượt lên dẫn trước.

Bị đẩy vào thế rượt đuổi, U17 Bỉ phải tăng cường nhân sự cho mặt trận tấn công. Trong khi đó, U17 Mali chủ động thu hẹp khoảng trống, tập trung bảo vệ thành quả. Phút 76, đại diện châu Phi có thêm cơ hội đáng chú ý khi trọng tài tham khảo VAR về tình huống trong vòng cấm U17 Bỉ, nhưng quyết định không thổi phạt đền.

Càng về cuối trận, U17 Bỉ càng nỗ lực tìm bàn gỡ bằng những điều chỉnh trên hàng công. Tuy nhiên, U17 Mali đã duy trì được sự tập trung để hóa giải sức ép, giữ nguyên cách biệt mong manh đến hết trận.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand 3-3. Kết quả này giúp U17 Mali có 6 điểm sau hai lượt trận, chắc chắn kết thúc vòng bảng với vị trí trong hai đội dẫn đầu bảng G, qua đó sớm giành vé vào vòng 32 đội. Trong khi đó, U17 Bỉ có 3 điểm, còn U17 Việt Nam và U17 New Zealand cùng sở hữu 1 điểm.