Chu Ngọc Nguyễn Lực ăn mừng bàn thắng cho U17 Việt Nam trước U17 New Zealand - Ảnh: VFF

Tối 23-11, đội tuyển U17 Việt Nam đã có được điểm số đầu tiên tại sân chơi thế giới khi hòa U17 New Zealand 3-3 ở lượt thứ 2 bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar.

Sau bàn thắng từ tình huống phạt góc ở trận ra quân thua sít sao U17 Bỉ 2-3, Chu Ngọc Nguyễn Lực một lần nữa ghi dấu ấn trước U17 New Zealand ở một tình huống cố định. Phút 49, từ quả đá phạt, Nguyễn Lực thực hiện cú sút thẳng vào lưới, giúp U17 Việt Nam cân bằng tỉ số 1-1.

Đây là bàn thắng thứ hai của Nguyễn Lực tại U17 World Cup 2026, đưa anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi 2 bàn tại một kỳ World Cup. Dù vậy, tiền vệ này vẫn không giấu được sự tiếc nuối khi đội nhà chỉ giành được 1 điểm.

"Cảm xúc của tôi lúc này có chút tiếc nuối vì toàn đội chưa thể giành 3 điểm. Tuy nhiên, đây cũng là bài học kinh nghiệm quý giá trước những trận đấu tiếp theo. HLV đã nhắc nhở chúng tôi cần tự tin hơn, phối hợp nhuần nhuyễn những phương án đã chuẩn bị.

Về các bàn thua, toàn đội mắc một số sai lầm cá nhân không đáng có, nhưng chúng tôi còn trẻ và hoàn toàn có thể rút kinh nghiệm, sửa chữa", Nguyễn Lực chia sẻ.

Lê Trọng Đại Nhân ăn mừng bàn thắng cho U17 Việt Nam trước U17 New Zealand - Ảnh: VFF

Theo tiền vệ U17 Việt Nam, đội bóng không quá lép vế về chuyên môn trước U17 New Zealand, ngoại trừ sự khác biệt về thể hình.

Các cầu thủ cần cải thiện sự tự tin, mạnh dạn cầm bóng và chủ động triển khai lối chơi. Hướng đến trận cuối gặp U17 Mali vào ngày 26-11, Nguyễn Lực hy vọng toàn đội sẽ phân tích kỹ đối thủ để chuẩn bị phương án phòng ngự, phản công hiệu quả hơn.

Trong khi đó, Lê Trọng Đại Nhân, tác giả bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 58, đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các đồng đội. Dù chưa hài lòng với màn trình diễn cá nhân, tiền đạo thuộc biên chế CLB Thể Công - Viettel cho biết mình đã nhận được sự động viên kịp thời từ HLV Cristiano Roland.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng sự chênh lệch về thể hình khiến đội gặp bất lợi ở một số tình huống cố định. Đây thực sự là điều đáng tiếc. Dù vậy, tinh thần chiến đấu của toàn đội hôm nay rất mạnh mẽ.

Bằng chứng là chúng tôi đã 3 lần gỡ hòa, chưa từ bỏ hy vọng. Mục tiêu ban đầu là giành chiến thắng để tạo lợi thế cho trận đấu tiếp theo, nhưng toàn đội đã nỗ lực hết mình. Với những gì đã thể hiện, tỉ số hòa 3-3 cũng là kết quả có thể chấp nhận được", Đại Nhân chia sẻ.

Trương Nguyễn Duy Khang, cầu thủ ghi bàn ấn định tỉ số 3-3, cũng có những chia sẻ đầy cảm xúc. Cầu thủ thuộc biên chế Trung tâm đào tạo trẻ PVF cho biết việc ghi bàn cho đội tuyển U17 Việt Nam là niềm hạnh phúc và tự hào, đặc biệt khi nhìn thấy lá cờ Việt Nam trên sân đấu.

"Tôi rất mệt, nhưng mỗi lần nhìn xuống lá cờ bên ngực áo, tôi lại nghĩ tất cả những nỗ lực đều dành cho đất nước. Chúng tôi cảm thấy mình có thể chạy thêm nữa, cống hiến nhiều hơn nữa. Thực sự tôi rất hạnh phúc và tự hào khi có cơ hội thi đấu cho đội tuyển U17 Việt Nam", Duy Khang bày tỏ.

Sau 2 lượt trận, U17 Việt Nam có 1 điểm và sẽ đối đầu U17 Mali vào ngày 26-11 trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới một kết quả tích cực, khép lại hành trình vòng bảng bằng tinh thần và quyết tâm cao nhất.

