Ông Joao Amaral đã có cơ hội chứng kiến các cầu thủ U17 Việt Nam thi đấu - Ảnh: RECORD

Theo báo Sport (Tây Ban Nha), Barca đã cử ông Joao Amaral, trưởng bộ phận tuyển trạch và là cộng sự thân cận của giám đốc thể thao Deco, đến Qatar theo dõi World Cup U17 2026. Nhiều khả năng đội ngũ của ông đã theo dõi các trận đấu có sự góp mặt của U17 Việt Nam.

Thông tin này được nhiều chuyên trang bóng đá quốc tế đăng tải trong những ngày qua. Bên cạnh việc đánh giá màn trình diễn của 7 cầu thủ thuộc học viện La Masia đang khoác áo U17 Tây Ban Nha, Amaral còn có nhiệm vụ tìm kiếm những gương mặt triển vọng đến từ các nền bóng đá khác.

Trong danh sách các đội bóng lớn mà báo chí Tây Ban Nha đưa tin ông Amaral có thể sẽ "theo dõi sát sao" có nhóm Nam Mỹ, cùng những đội bóng lớn ở châu Âu như Bỉ. Không có gì ngạc nhiên khi đội ngũ của ông Amaral cũng đã chứng kiến trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Bỉ.

Vị chuyên gia người Bồ Đào Nha đặc biệt coi trọng việc trực tiếp quan sát cầu thủ từ khán đài thay vì chỉ dựa vào các đoạn video hay báo cáo chuyên môn.

Barca từng thu được thành quả từ hoạt động tuyển trạch tại World Cup U17 2025, khi phát hiện tiền đạo Hamza Abdelkarim của Ai Cập.

Chân sút này ghi 2 bàn sau 5 trận ở giải đấu trên đất Qatar. Barca sau đó chiêu mộ Abdelkarim theo dạng cho mượn vào đầu năm 2026, trước khi mua đứt với mức phí 1,5 triệu euro, có thể tăng lên 6,5 triệu euro tùy vào các điều khoản phụ.

Không riêng Barca, World Cup U17 từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng của giới tuyển trạch quốc tế. Tại kỳ giải năm ngoái, hơn 130 tuyển trạch viên đã có mặt ở Qatar để săn tìm những tài năng trẻ của bóng đá thế giới.

Đặc biệt, nước chủ nhà Qatar tạo điều kiện tối đa cho hoạt động tuyển trạch khi bố trí các sân thi đấu tập trung tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone. Nhờ khoảng cách di chuyển ngắn giữa các sân, giới chuyên môn có thể theo dõi nhiều trận đấu trong cùng 1 ngày.

Ông Cole Bushue, trưởng bộ phận tuyển trạch học viện của CLB Chicago Fire (Mỹ), từng theo dõi đến 5 trận đấu chỉ trong 1 ngày tại đây.

Trong khi đó, Pedro Ferreirinha, tuyển trạch viên của CLB Saint-Etienne (Pháp), cho biết bên cạnh năng lực chuyên môn, thái độ, tinh thần thi đấu và khả năng thích nghi cũng là những tiêu chí quan trọng trong quá trình đánh giá cầu thủ trẻ.

Sỹ Bách và Nguyễn Lực được dư luận phương Tây so sánh với cả các huyền thoại - Ảnh: FIFA - H.Đ.

Xét trên những phương diện này, các tuyển thủ U17 Việt Nam đang có nhiều yếu tố để gây chú ý.

Dù chưa giành được chiến thắng, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã ghi đến 5 bàn sau 2 lượt trận. Nhiều pha lập công mang dấu ấn kỹ thuật cá nhân và được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) dành lời khen.

Nổi bật nhất là Chu Ngọc Nguyễn Lực, tiền vệ được FIFA giới thiệu là gương mặt đáng xem của U17 Việt Nam trước giải. Cầu thủ này đã ghi 2 bàn và đóng góp 1 đường kiến tạo, gây ấn tượng với khả năng thực hiện những tình huống cố định.

Ngoài ra, việc ghi 2 bàn vào lưới đương kim á quân U17 châu Âu Bỉ, rồi 3 lần san bằng cách biệt trước New Zealand cũng phần nào cho thấy năng lực chuyên môn và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

World Cup U17 không chỉ là sân chơi để các cầu thủ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, mà còn là cơ hội hiếm có để họ lọt vào tầm ngắm của những CLB danh tiếng thế giới.