Bảng xếp hạng đội hạng 3 có thành tích tốt nhất U17 World Cup 2026 - Đồ họa: H.D.

Cụ thể, U17 Việt Nam có 1 điểm sau 2 trận, tạm đứng thứ 3 bảng G U17 World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland đứng thứ 7/12 đội hạng ba có thành tích tốt nhất U17 World Cup 2026. Vị trí này nằm trong tốp 8 đội giành vé vớt tiến vào vòng tiếp theo.

Đứng trên Việt Nam là nhóm 6 đội có 3 điểm gồm: Uzbekistan, Mozambique, Pháp, Qatar, Algeria và Tajikistan. U17 Việt Nam hiện đứng trên Tazania, Uganda, Trung Quốc (cùng 1 điểm) và nhóm 2 đội 0 điểm là Nhật Bản và Romania.

Với số điểm hiện tại của 12 đội, U17 Việt Nam buộc phải thắng Mali ở lượt cuối mới chắc chắn có vé vớt đi tiếp (nằm trong tốp 8).

Theo phân tích của giới chuyên gia, Nhật Bản sẽ thắng Honduras ở lượt cuối để kết thúc bảng L với vị trí thứ ba và 3 điểm. Trung Quốc cũng được dự đoán thắng Fiji và nhiều khả năng sẽ kết thúc bảng H với vị trí thứ 3 cùng 4 điểm.

Nếu hòa Mali, cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam cũng sẽ rất mong manh. Khi đó, U17 Việt Nam buộc phải chờ đợi một loạt kết quả có lợi mới có thể đi tiếp. Đầu tiên là việc New Zealand không thắng được Bỉ để có vị trí thứ 3 bảng G.

Sau đó, tuyển U17 Việt Nam tiếp tục hy vọng Nhật Bản và Honduras hòa nhau tại bảng L, Romania hòa Cameroon ở bảng K, Tanzania và Costa Rica cùng thua ở lượt cuối bảng I, và Trung Quốc hòa Fiji ở lượt cuối bảng H...

Để thỏa mãn tất cả những điều kiện như trên là điều vô cùng khó. Do đó, U17 Việt Nam phải hướng đến chiến thắng khi đối đầu Mali để giành vé đi tiếp. Điều thuận lợi với U17 Việt Nam là Mali đã có vé đi tiếp với ngôi đầu bảng nên đại diện châu Phi cũng không cần bung hết sức.