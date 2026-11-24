Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) ăn mừng bàn thắng vào lưới U17 New Zealand - Ảnh: VFF

Tối 23-11, đội tuyển U17 Việt Nam đã xuất sắc hòa U17 New Zealand 3-3 ở lượt thứ 2 bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar.



Không chỉ ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U17 Việt Nam từ pha đá phạt đẹp mắt ở sát biên trái, Nguyễn Lực còn kiến tạo cho Đại Nhân cân bằng tỉ số 2-2, mở ra màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn giữa hai đội.

Ra mắt hoàn hảo ở sân chơi thế giới

Bàn thắng vào lưới U17 New Zealand đã là bàn thắng thứ 2 của Nguyễn Lực tại sân chơi thế giới. Ở trận ra quân thua sít sao U17 Bỉ, Nguyễn Lực cũng ghi bàn đẹp mắt từ điểm đá phạt góc. Bóng lượn cong rồi đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Mattis Seghers cao 1m92.

FIFA đã vinh danh siêu phẩm này và xác nhận Nguyễn Lực là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trực tiếp từ chấm phạt góc trong lịch sử U17 World Cup.

Đáng nói, trước Nguyễn Lực, sân chơi thế giới cũng chỉ từng chứng kiến có 2 cầu thủ làm điều tương tự. Đó là Marcos Coll (Colombia) ghi bàn trực tiếp từ phạt góc tại World Cup 1962, và Katie McCabe (CH Ireland) ghi bàn từ phạt góc ở World Cup nữ 2023.

Ngoài 2 bàn thắng đẹp mắt cùng 1 kiến tạo, số 10 của U17 Việt Nam còn khiến người hâm mộ phát cuồng vì khả năng đi bóng và dẫn dắt lối chơi cho đội nhà trong lần đầu đến với sân chơi thế giới.

Màn trình diễn ấy không đơn thuần chỉ là kỹ năng xuất chúng, mà còn là sự tự tin vượt lứa tuổi của chàng trai quê Nghệ An này.

Chu Ngọc Nguyễn Lực ở trận gặp U17 New Zealand - Ảnh: VFF

Ghi dấu ấn từ sớm

Nguyễn Lực xuất thân từ lò đào tạo vệ tinh CLB Hà Nội tại Nghệ An của anh em Văn Sỹ Thủy, Văn Sỹ Hùng.

Nhưng ít người biết cậu bé sinh năm 2009 khi lên Hà Nội ăn ở tập trung đã từng gọi điện về cho ba mẹ xin nghỉ bóng đá vì quá nhớ nhà. Nhưng chính sự kiên quyết từ chối và động viên của ba mẹ đã giúp Nguyễn Lực tiếp tục con đường đến với bóng đá.

Thể hiện tiềm năng từ sớm nên Nguyễn Lực luôn được cho thi đấu với những đồng đội và đối thủ hơn tuổi. 14 tuổi, cậu nhóc trẻ nhất đội còn lập cú đúp vào lưới U15 Borussia Dortmund (Đức) khi cùng U15 Hà Nội dự giải giao hữu Hooray Cup 2023 tại Trung Quốc.

15 tuổi, Nguyễn Lực cùng U17 Hà Nội vô địch U17 quốc gia 2024, khoác áo U16 Việt Nam dự giải U16 Đông Nam Á 2024. 16 tuổi, Lực chơi trọn vẹn cả 3 trận tại vòng chung kết U17 châu Á 2025.

Chính sự cọ xát liên tục với đối thủ lớn hơn về thể hình lẫn kinh nghiệm đó đã giúp Nguyễn Lực phát triển vượt trội khi trở về đúng lứa tuổi.

Nguyễn Lực cùng U17 Việt Nam vô địch U17 Đông Nam Á 2026, giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất", đồng thời đưa đội tuyển U17 Việt Nam vào đến tứ kết Giải U17 châu Á 2026, qua đó giành tấm vé lịch sử góp mặt tại U17 World Cup 2026 lần đầu tiên.

Trước giải đấu, trang chủ FIFA đã giới thiệu Chu Ngọc Nguyễn Lực là cầu thủ đáng xem nhất của U17 Việt Nam. Nhận định đó thực sự đã hoàn toàn chính xác.

Hai bàn thắng đẹp mắt từ đá phạt của Nguyễn Lực đã làm giới chuyên môn và người hâm mộ hào hứng. Và đó cũng chính là ưu điểm lớn nhất của Nguyễn Lực. Những quả đá phạt ở mọi cự ly của anh đều rất nguy hiểm và vẽ ra những đường cong đẹp mắt làm bó tay các thủ môn.

Trong chiến thắng 10-0 trước U17 Timor Leste ở Giải U17 Đông Nam Á 2026, Nguyễn Lực từng ghi đến 2 bàn từ đá phạt. Trong đó có pha đá phạt sát đường biên đưa bóng bay thẳng vào cầu môn trong sự ngỡ ngàng của đối thủ.

U17 Việt Nam vẫn còn trận đấu nữa với U17 Mali ở lượt cuối vòng bảng vào ngày 26-11. Và người hâm mộ lại đang háo hức chờ đợi Nguyễn Lực có màn trình diễn xuất sắc tiếp theo, qua đó có thể đưa U17 Việt Nam đi tiếp.

Quan trọng hơn, những gì mà Chu Ngọc Nguyễn Lực đang thể hiện, bóng đá Việt Nam đang sở hữu một viên ngọc quý để kỳ vọng cho tương lai.

Cầu thủ trẻ nhất từng ra sân ở V-League Bỏ qua hạng nhì và hạng nhất, Nguyễn Lực còn được CLB Hà Nội đăng ký ở V-League 2026-2027. Nguyễn Lực có trận ra mắt khi vào sân thay Hai Long ở trận gặp Sông Lam Nghệ An ở vòng 2 hôm 12-9, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam.