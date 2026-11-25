Hàn Quốc là đội bóng châu Á đầu tiên giành vé vào vòng 32 đội U17 World Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Đó là Hy Lạp (bảng A), Hàn Quốc (bảng B), Uruguay (bảng D), Ý (bảng E), Mali (bảng G), Tây Ban Nha (bảng H), Brazil (bảng I), Mexico, Venezuela (bảng K), Colombia, Serbia (bảng L). Đây đều là những đội toàn thắng cả 2 lượt trận đầu tiên vòng bảng.

Trong số các đội giành vé đi tiếp, Hy Lạp, Uruguay, và Serbia gây khá nhiều bất ngờ khi họ không được đánh giá cao trước thềm U17 World Cup 2026.

Ở chiều ngược lại, U17 World Cup 2026 mới chỉ có Cuba chính thức bị loại. Nguyên nhân là do U17 World Cup 2026 có đến 8 tấm vé vớt dành cho đội đứng thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất. Nhiều đội thua cả 2 trận đầu tiên vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng lượt cuối.

Lượt trận thứ 3 vòng bảng U17 World Cup 2026 bắt đầu tối nay (25-11). Ở lượt đấu cuối này, giải đấu sẽ xác định 13 đội giành vé chính thức đi tiếp và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, quy tụ 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Tổng cộng 32 đội đi tiếp, sau đó thi đấu loại trực tiếp để xác định nhà vô địch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền góp mặt ở giải đấu.