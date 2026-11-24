Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong - Ảnh: NVCC

Đội tuyển U17 Việt Nam đã xuất sắc hòa U17 New Zealand 3-3 ở lượt thứ 2 bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra tối 23-11 tại Qatar.

Nhưng không chỉ trận đấu này, các cầu thủ trẻ Việt Nam còn chơi hay ở trận ra quân thua U17 Bỉ 2-3. Dù lần đầu dự sân chơi thế giới, thầy trò HLV Cristiano Roland đã ghi đến 5 bàn thắng và đều là những bàn thắng đẹp.

Dưới đây là bình luận của cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong dành cho Tuổi Trẻ về màn trình diễn của U17 Việt Nam sau 2 trận đầu tiên tại U17 World Cup 2026:

U17 Việt Nam đã chơi hay trước U17 New Zealand. Trước trận đấu này, tôi đã dự đoán U17 Việt Nam thắng cũng không phải đơn giản, vì đối thủ có thể hình tốt. Cho nên tỉ số hòa cũng hợp lý.

U17 Việt Nam dám chơi tấn công

Điều quan trọng là cách chơi của U17 Việt Nam. Họ dám chơi tấn công, không sợ hãi và không co cụm phòng ngự. Bóng đá trẻ phải thi đấu như thế chứ đừng tính toán quá, đó là xu hướng của bóng đá thế giới, nhằm phát triển tư duy và khả năng chơi bóng.

Dĩ nhiên, chơi kiểu đó thì chắc chắn dễ bị thủng lưới, phòng ngự dễ bị lủng. Điều đó là chuyện bình thường. Nhưng mà U17 New Zealand cũng vậy thôi. Cả trận đấu, nhiều thời điểm họ cũng rối trước hàng công của U17 Việt Nam.

Trận đấu với U17 New Zealand, hay trước đó là U17 Bỉ, vấn đề muôn thuở của bóng đá Việt Nam rõ ràng không thể giải quyết một sớm một chiều. Đó là thể hình và đặc biệt là thể chất của các cầu thủ thua kém nhiều so với đối thủ.

Thay đổi điều này là hơi khó, mà không thay đổi thể chất và thể hình thì thực sự rất khó. Rất khó để giành vé dự World Cup, trừ khi nhập tịch nhiều cầu thủ.

So sánh với lứa U17 thôi, tôi thấy cầu thủ U17 New Zealand chỉ cần bỏ ra 7-8 phần sức là đã đua và tranh được với U17 Việt Nam đã bỏ 10 phần. Đá như thế dễ bị xuống sức. Nhìn hiệp 2, U17 Việt Nam bắt đầu đuối .

U17 Việt Nam đang trình làng một thế hệ mới đầy kỳ vọng - Ảnh: VFF

Chu Ngọc Nguyễn Lực rất đáng kỳ vọng

Không chỉ 2 bàn thắng mà với những gì đã thể hiện tại U17 World Cup 2026, Chu Ngọc Nguyễn Lực cho thấy sự nổi trội hơn các cầu thủ còn lại của U17 Việt Nam.

Em ấy thi đấu chững chạc, già dặn và có tính đột biến cao. U17 Việt Nam thể hiện tốt trong 2 trận vừa qua đều nhờ vào khả năng xử lý riêng của của Nguyễn Lực.

Nhưng dù gì cũng chỉ mới ở cấp độ U17 thôi, mình cũng không nên ca ngợi em ấy sớm quá. Cứ từ từ xem Lực thể hiện ở U20, U23 rồi cả ở sân chơi V-League nữa thì mới đánh giá hết được .

Ba trận đấu, U17 Việt Nam sẽ chạm trán với 3 trường phái bóng đá khác nhau. Trận gặp U17 Mali cuối sẽ rất căng vì họ còn thắng cả U17 Bỉ, trong khi các cầu thủ trẻ Việt Nam đã tiêu hao quá nhiều thể lực.

Nhưng cho dù có được đi tiếp hay không, U17 Việt Nam chỉ cần tiếp tục thể hiện được cách chơi lẫn tiềm năng của mình đã là quá tốt. Bởi, 2 trận đấu vừa qua, U17 Việt Nam đã làm hài lòng rất nhiều người.

Họ ghi bàn vào lưới những đội bóng được đánh giá cao hơn, chơi cũng không bị lép vế nhiều như các thế hệ trước đây. Thậm chí, U17 Việt Nam còn chơi sòng phẳng và ngang ngửa.

Lứa cầu thủ này mang đến nhiều hy vọng, nhưng ngay cả những em ở nhà cũng có thể. Bóng đá trẻ của Việt Nam đang phát triển rất tốt. Sau lứa Quang Hải, Hoàng Đức từng dự U20 World Cup 2017, 10 năm rồi chúng ta mới có lại một lứa trẻ mới có tiềm năng.

Hy vọng đây là lứa có thể đi theo con đường của Hoàng Đức, Quang Hải để đưa bóng đá Việt Nam hiện thực giấc mơ World Cup của đội tuyển Việt Nam trong tương lai.