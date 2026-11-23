Lịch trực tiếp U17 World Cup 2026 ngày 23-11 - Đồ họa: H.D

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và New Zealand sẽ được trực tiếp trên TV360, FPT Play. Tuổi Trẻ cũng sẽ trực tuyến trận đấu này, mời bạn đọc đón theo dõi.

Ở trận ra quân, U17 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và chỉ chịu thất bại sát nút 2-3 trước U17 Bỉ. Trong khi đó, U17 New Zealand để thua đậm Mali đến 0-3.

Những kết quả này đã phần nào đúng với dự đoán của giới chuyên môn về việc Mali và Bỉ sẽ chia nhau 2 vị trí đầu bảng và giành vé đi tiếp.

Tuy vậy, cơ hội đi tiếp của Việt Nam và New Zealand vẫn chưa đóng lại. Theo thể thức thi đấu của U17 World Cup 2026, 48 đội sẽ được chia làm 12 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Sau khi kết thúc vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng cùng 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp đầu tiên.

Như vậy, cả Việt Nam và New Zealand đang hướng đến vị trí thứ 3 bảng G, qua đó cạnh tranh vé vớt đi tiếp. Để hiện thực hóa giấc mơ đó, U17 Việt Nam bắt buộc đánh bại đối thủ. Với những gì đã thể hiện tại giải, niềm tin về việc U17 Việt Nam hạ U17 New Zealand là hoàn toàn có cơ sở.

Ngoài trận đấu giữa U17 Việt Nam và New Zealand, các CĐV cũng không thể bỏ qua những cuộc đọ sức đáng chú ý khác: Uzbekistan - Jamaica, Ý - Bờ Biển Ngà, và Trung Quốc - Morocco.

U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, quy tụ 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Tổng cộng 32 đội đi tiếp, sau đó thi đấu loại trực tiếp để xác định nhà vô địch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền góp mặt ở giải đấu.