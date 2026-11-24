Lịch trực tiếp U17 World Cup 2026 ngày 24-11 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

U17 Nhật Bản chỉ cách điểm đầu tiên tại U17 World Cup 2026 vài phút ở trận ra quân gặp Colombia. Sau khi thủng lưới ngay phút thứ 5, nhà vô địch U17 châu Á gỡ hòa ở phút 38 nhờ cú dứt điểm của Kakeru Saito.

Đội bóng của HLV Shingi Ono phải chơi thiếu người trong những phút cuối do đội trưởng Anthony Motosuna nhận thẻ vàng thứ hai. Đến phút 90+3, Samuel Martinez sút phạt đền thành công, ấn định chiến thắng 2-1 cho Colombia.

Trước Serbia, hàng thủ Nhật Bản sẽ phải để mắt đến Tadija Samardzic. Vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Honduras, tiền đạo này ghi cả hai bàn giúp Serbia thắng 2-0 ngay trong trận đấu đầu tiên của họ tại U17 World Cup.

Serbia đang xếp trên Colombia nhờ hiệu số tốt hơn (+2 so với +1). Ở trận còn lại của bảng L, Honduras gặp Colombia lúc 22h30.

Ngày 24-11 mở màn lúc 19h30 với hai cặp Costa Rica - Ireland và Venezuela - Romania. Mexico gặp Cameroon lúc 20h30, còn Cộng hòa Dominica đấu với Chile lúc 21h30.

Ở bảng I, Brazil gặp Tanzania lúc 22h sau chiến thắng 2-1 trước Cộng hòa Ireland. Cầu thủ đáng chú ý của Tanzania là Faraji Kayanda, người lập cú đúp trong hiệp hai giúp đội bóng châu Phi hòa Costa Rica 2-2 dù bị dẫn hai bàn chỉ sau 15 phút.

Algeria và Montenegro ra sân lúc 22h30, cùng giờ với trận Honduras - Colombia.

Theo thể thức của U17 World Cup 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào vòng 32 đội. Nếu kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba, U17 Việt Nam vẫn có cơ hội đi tiếp nếu nằm trong nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.