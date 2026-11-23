Huyền thoại Georgescu nghi bị sát hại - Ảnh: ADEVARUL

Ngày 23-11 (giờ Việt Nam), báo chí Romania đồng loạt đưa tin Dudu Georgescu, người từng hai lần đoạt Chiếc giày vàng châu Âu, qua đời ở tuổi 76. Những tình tiết đáng ngờ được tiết lộ sau đó cho thấy khả năng ông bị sát hại.

Khả năng cao bị sát hại?

Theo Đài ProTV, thi thể Georgescu được phát hiện trong căn hộ hai phòng ở Toronto (Canada), nơi ông sinh sống cùng vợ từ năm 2000. Thời điểm xảy ra sự việc được cho khoảng một tuần trước khi thông tin được công bố.

Ông Sandor Gavrila, người từng quản lý căn hộ, cho biết vợ Georgescu là bà Marina đã gọi điện đến số khẩn cấp 911. Nhân viên cấp cứu đến hiện trường, sau đó cảnh sát cũng có mặt.

Những nghi vấn xuất hiện khi báo Gazeta Sporturilor (GSP) đăng tải cuộc phỏng vấn bà Irina Sandor, vợ ông Gavrila, vào tối 22-11 (giờ địa phương).

Bà Irina kể lực lượng chức năng được cho đã phát hiện một con dao cắm trên cơ thể Georgescu, cùng nhiều vết máu trong căn hộ, đặc biệt tại phòng tắm.

"Tôi nghe nói người ta tìm thấy một con dao trên cơ thể ông ấy. Cảnh sát đang điều tra xem đây là án mạng hay tự sát", bà Irina cho biết.

Người phụ nữ này còn tiết lộ bà Marina từng bị cảnh sát giữ để thẩm vấn trong 3 ngày, trước khi được cho về. Theo lời bà, hiện những người quen không rõ vợ Georgescu đang ở đâu.

Tuy nhiên, đây mới là những thông tin bà Irina nghe kể lại, chưa được cơ quan điều tra xác nhận. Đặc biệt, việc bà Marina có bị tạm giữ hay không, cũng như tình trạng pháp lý của người phụ nữ này, vẫn chưa được làm rõ.

Làng bóng đá Romania bàng hoàng

Một người quen khác của gia đình, ông Catalin Sandor, cho biết căn hộ nơi Georgescu qua đời đang được cảnh sát phong tỏa, có nhân viên túc trực bên ngoài.

Trả lời ProSport, ông Catalin cho hay Georgescu có sức khỏe không tốt trong những năm cuối đời, từng nhiều lần bị ngã và cần người khác hỗ trợ.

Ông Georgescu thời còn thi đấu - Ảnh: UEFA

Trong khi đó, ông Sandor Gavrila nói với báo Gandul rằng vợ Georgescu vốn là y tá và đã chăm sóc chồng trong thời gian dài.

Diễn biến đáng chú ý nhất xuất hiện sáng 23-11, khi Đài ProTV trực tiếp liên hệ cảnh sát Toronto để làm rõ vụ việc.

Cơ quan này xác nhận đã tiến hành khám nghiệm tử thi Georgescu. Kết quả xác định nguyên nhân tử vong sẽ là căn cứ để quyết định có chuyển sang điều tra hình sự hay không.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, chưa có kết luận chính thức rằng cựu danh thủ Romania bị sát hại hay tự sát. Cũng chưa có thông báo công khai về việc khởi tố, truy tố bất kỳ cá nhân nào liên quan.

Cái chết bí ẩn của Georgescu khiến làng bóng đá Romania bàng hoàng. Từng là một trong những chân sút xuất sắc nhất châu Âu, ông trải qua những năm cuối đời khá lặng lẽ tại Canada, xa rời ánh hào quang sân cỏ.

Sự nghiệp huyền thoại Sinh năm 1950 tại Bucharest, ông Dudu Georgescu bắt đầu sự nghiệp tại Progresul, trước khi thành danh trong màu áo CLB Dinamo Bucharest giai đoạn 1973-1983. Ông giành bốn chức vô địch Romania, một Cúp quốc gia và bốn lần liên tiếp đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải vô địch quốc gia. Ông Georgescu hai lần giành Chiếc giày vàng châu Âu vào năm 1975 (33 bàn) và 1977 (47 bàn). Ông lần lượt đứng thứ 10 và thứ 9 trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng hai năm này. Với 252 bàn sau 371 trận, Georgescu vẫn giữ kỷ lục ghi bàn tại Giải vô địch Romania. Ông cũng có 21 bàn sau 40 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Ngày 22-11, Liên đoàn Bóng đá Romania thông báo tổ chức phút mặc niệm để tưởng nhớ Georgescu tại các trận đấu thuộc hệ thống giải quốc nội.