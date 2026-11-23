Võ sĩ MMA bị cáo buộc giết người tại Thái Lan - Ảnh minh họa

Theo báo Khaosod và MGR Online của Thái Lan, vụ việc xảy ra ngày 22-11 tại một khách sạn thuộc khu Phra Khanong, quận Khlong Toei, Bangkok.

Khoảng 8h40, cảnh sát đồn Khlong Tan nhận được tin báo về cuộc xô xát giữa hai người nước ngoài khiến một người tử vong. Lực lượng điều tra, nhân viên pháp y và cứu hộ lập tức đến hiện trường.

Nạn nhân được xác định là một du khách Mỹ, 46 tuổi, nằm bất động trước khách sạn. Cảnh sát phát hiện vết trầy xước trên trán người này.

Đáng chú ý, người đàn ông liên quan trực tiếp đến cái chết của du khách vẫn đứng chờ cảnh sát tại hiện trường. Đó là một công dân Ý, 39 tuổi, được truyền thông Thái Lan giới thiệu là võ sĩ võ thuật tổng hợp (MMA) khá có tên tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước khi xảy ra án mạng, du khách Mỹ lớn tiếng cãi vã với nhân viên khách sạn tại quầy lễ tân. Nguyên nhân cuộc tranh cãi chưa được công bố.

Đúng lúc đó, người đàn ông Ý đi ngang qua để sử dụng thang máy. Dù không liên quan đến cuộc tranh cãi trước đó, anh bất ngờ bị du khách Mỹ tiến đến túm kéo khỏi khu vực thang máy.

Hai người sau đó cãi vã dữ dội rồi xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, võ sĩ người Ý sử dụng một đòn khóa cổ khiến đối phương bất tỉnh. Nhân viên khách sạn lập tức gọi lực lượng cấp cứu. Tuy nhiên, dù được hồi sức tim phổi, du khách Mỹ vẫn không qua khỏi.

Báo Khaosod giật tít nhấn mạnh tình tiết du khách Mỹ "gây sự mà không biết người mình đang đối đầu là võ sĩ MMA". Trong khi đó, chương trình thời sự của Thairath mô tả người đàn ông Ý là một người dạy võ.

Dù vậy, cảnh sát chưa công bố danh tính, thành tích thi đấu hay thông tin xác nhận võ sĩ này từng tham gia các giải MMA chuyên nghiệp.

Theo MGR Online, sau khi xảy ra sự việc, người đàn ông Ý khai rằng mình không chủ động gây hấn. Việc sử dụng đòn khóa cổ chỉ nhằm tự vệ khi bị du khách Mỹ tấn công trước.

Tuy nhiên, lời giải thích này không giúp anh tránh khỏi cuộc điều tra hình sự. Cảnh sát Thái Lan đã tạm giữ võ sĩ để thẩm vấn, đồng thời thông báo cáo buộc ban đầu về hành vi giết người.

Hình ảnh võ sĩ MMA trong vụ việc được truyền thông Thái Lan đăng tải - Ảnh: THAIRATH

Báo Thai Examiner, trong bản tin rạng sáng 23-11, lại mô tả cáo buộc theo hướng gây chết người không có chủ ý. Hiện chưa có hồ sơ buộc tội chính thức được công bố để xác định điều luật cụ thể mà nhà chức trách áp dụng.

Đại tá Pisit Meewiriyakul, trưởng đồn cảnh sát Khlong Tan, tham gia chỉ đạo cuộc điều tra. Cơ quan chức năng đang thu thập lời khai của những người liên quan, kiểm tra chứng cứ và xác minh toàn bộ diễn biến vụ xô xát.

Thi thể nạn nhân được chuyển đến bệnh viện để khám nghiệm pháp y. Cảnh sát cũng phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan nhằm thực hiện các thủ tục cần thiết và thông báo cho gia đình người tử vong.

Một trong những vấn đề quan trọng nhất là xác định mức độ nguy hiểm của đòn khóa cổ và liệu võ sĩ có sử dụng vũ lực vượt quá giới hạn tự vệ hay không.

Theo điều 68 Bộ luật Hình sự Thái Lan, một người có quyền phòng vệ trước hành vi xâm hại trái pháp luật đang đe dọa trực tiếp đến mình, nhưng việc chống trả phải phù hợp với hoàn cảnh. Điều 69 quy định cách xử lý trường hợp phòng vệ vượt quá mức cần thiết. Vì vậy, dù người Mỹ được cho là đã gây sự trước, tính hợp pháp của hành động khóa cổ vẫn phải được cơ quan điều tra đánh giá dựa trên chứng cứ. Đến sáng 23-11, nhà chức trách chưa công bố nguyên nhân tử vong chính thức từ kết quả pháp y, cũng như chưa xác nhận danh tính hai người liên quan. Vụ án đang tiếp tục được điều tra.