Thompson (phải) hạ gục Radtke trong ngày chia tay võ đài MMA - Ảnh: GETTY IMAGES

Trận đấu diễn ra cuối tuần rồi tại Madison Square Garden, cũng là lần cuối võ sĩ lừng danh Thompson bước vào lồng bát giác MMA.

Sau hai hiệp đầu giằng co, võ sĩ người Mỹ bắt đầu chiếm ưu thế nhờ khả năng đánh đứng. Ở phút 2:54 hiệp 3, anh xoay người tung cú đá vòng cầu trúng đầu Radtke.

Sau chừng 1 giây, đối thủ của Thompson đổ gục xuống sàn, trọng tài lập tức can thiệp. UFC gọi đây là cú “spinning wheel kick” (có điểm gần giống với đá giò lái), một trong những đòn đá đẹp mắt nhất làng võ MMA.

Thompson khép lại trận đấu cuối cùng bằng đúng sở trường striking đã làm nên tên tuổi của anh. Một ngày chia tay cực kỳ mãn nhãn.

Thompson năm nay 43 tuổi, có biệt danh “Wonderboy”. Anh thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2010 và ra mắt UFC vào tháng 2-2012.

Trước khi nổi tiếng ở MMA, Thompson là võ sĩ kickboxing với thành tích 57 trận thắng, chưa từng chịu thất bại, trong đó có hơn 40 lần knock-out. Anh cũng từng 5 lần vô địch thế giới kickboxing.

Wonder Thompson Knocks Out Charles Radtke - PolyMarket UFC 334 - YouTube

Ở UFC, Thompson nổi bật nhờ lối đánh karate khác biệt: giữ cự ly, di chuyển linh hoạt rồi tung những cú đá bất ngờ.

Anh từng đánh bại nhiều đối thủ tên tuổi như Johny Hendricks, Rory MacDonald, Jorge Masvidal và Robert Whittaker. Đỉnh cao sự nghiệp đến vào năm 2016 và 2017, khi anh hai lần tranh đai vô địch hạng bán trung với Tyron Woodley.

Lần đầu, hai võ sĩ hòa sau năm hiệp; ở trận tái đấu, Thompson lại thua bằng quyết định đa số của trọng tài. Điều lạ lùng là Thompson chưa một lần giành được đai UFC.

Thompson bước vào trận gặp Radtke sau quãng thời gian khó khăn, với ba thất bại trong bốn lần thượng đài gần nhất.

Nhưng anh vẫn khép lại chặng đường 14 năm ở UFC bằng chiến thắng thứ 18 trong sự nghiệp MMA, nâng thành tích lên 18 thắng, 9 thua và 1 trận hòa. Cú đá cuối cùng ấy là lời chia tay giàu cảm xúc của một trong những tay đánh đứng đặc sắc nhất lịch sử hạng bán trung.