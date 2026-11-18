Võ sư kung fu Vương Lưu Thái luyện vùng hạ bộ bằng phương pháp lạ - Ảnh: REUTERS

Những màn biểu diễn độc đáo, cùng phương thức luyện công lạ lùng đó không phải là chuyện phóng đại, thêu dệt qua lời truyền miệng trong làng kung fu Trung Quốc vốn nổi tiếng "huyền hoặc", mà thực sự đã được giới truyền thông phương Tây ghi nhận.

Thiết đang công - môn kung fu kỳ dị

Trong phóng sự Hãng tin Reuters thực hiện tại làng Quân Đồn, Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, võ sư Vương Lưu Thái đứng trước khúc gỗ dài khoảng 2m, nặng 40kg, đầu bọc thép. Khi vật nặng đung đưa về phía hạ bộ, ông đón lấy va chạm mà không biểu lộ vẻ đau đớn.

Đó là màn biểu diễn "thiết đang công", công phu được những người luyện mô tả là có thể rèn vùng hiểm yếu của nam giới trở nên “cứng như sắt”. Tuy nhiên, khả năng chịu một màn va đập chưa chứng minh cơ quan sinh dục thực sự trở nên bất hoại.

Thiết đang công không phải môn phái độc lập. Tại Quân Đồn, nó nằm trong hệ thống Tứ diện bát phương Thông Bối quyền, bên cạnh những công pháp luyện khả năng chịu đòn ở các vùng khác trên cơ thể.

Một màn biểu diễn thiết đang công - Ảnh: MOTHERSHIP

Trong chương trình giới thiệu năm 2013, CNTV, mạng truyền hình thuộc Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, ghi nhận lời kể của người địa phương rằng quyền thuật này có liên hệ với La Hán môn của Thiếu Lâm. Theo truyền thuyết trong làng, các bậc tiền nhân họ Đường, họ Vương mang quyền pháp từ Sơn Tây đến Lạc Dương trong cuộc di cư thời Minh.

Những câu chuyện ấy cho thấy cách người Quân Đồn nhìn nhận nguồn truyền thừa của mình. Còn niên đại khai sinh chính xác của thiết đang công, cũng như người sáng tạo, chưa được các tư liệu báo chí xác lập bằng sử liệu. Khoảng thời gian "300 năm" thường xuất hiện trong lời giới thiệu của làng võ.

Có khả năng ứng dụng thực tế không?

Điều khiến công pháp này khác lạ là đích đến của quá trình luyện thân thể rắn chắc: vùng cơ thể vốn được xem là điểm yếu cần bảo vệ lại trở thành nơi dùng để phô diễn khả năng chịu đòn.

Hình ảnh ấy gợi nhớ kim chung tráo, thiết bố sam trong truyện kiếm hiệp, nhưng người luyện ngoài đời phải đối mặt với giới hạn thật của cơ thể.

Theo Đại Hà Báo trong cuộc tìm hiểu năm 2018, Vương Lưu Thái nói học trò phải học quyền pháp, bài bản trước khi được truyền công pháp chuyên biệt. Việc truyền dạy từng gắn với nghi thức bái sư và yêu cầu giữ kín bí quyết. Ông nhấn mạnh đây không phải kỹ năng có thể luyện thành trong thời gian ngắn.

Cũng theo bài báo, năm 2016, ông mở võ quán tại Quân Đồn để tìm người kế tục. Đáng chú ý, học trò Đường Tiểu Thành thừa nhận thiết đang công có ý nghĩa ứng dụng thực tế không lớn trong thời hiện đại. Với họ, màn biểu diễn còn là cách khiến công chúng biết đến quyền thuật địa phương.

Một võ sư khác biểu diễn thiết đang công - Ảnh: MOTHERSHIP

Nỗi lo của những người giữ nghề là có thật. Trong phóng sự của Reuters, Đường Tiểu Thành cho biết số người thường xuyên luyện võ trong làng từng khoảng 200, sau chỉ còn hơn 20. Riêng người biểu diễn được thiết đang công giảm từ khoảng 80 xuống 5 người.

Trước nguy cơ mai một, các võ sư bắt đầu tìm học trò qua mạng xã hội và video hướng dẫn. Khúc gỗ treo nổi tiếng cũng là hình thức biểu diễn được họ đưa vào sử dụng từ năm 2016; trước đó, người luyện thể hiện khả năng chịu tác động bằng những cú đấm, đá hoặc gạch, gậy.

Công pháp mang tên thiết đang công vẫn xuất hiện trong những bản tin gần đây. Ngày 30-10-2025, Đệ Nhất Nhãn TV – Hoa Long Võng đăng phỏng vấn một người tại Quảng Đông biểu diễn với khúc gỗ được giới thiệu nặng 94kg. Tuy nhiên, bản tin không kèm phép đo lực va chạm hay đánh giá y khoa.

Từ bí quyết giữ trong làng đến những video được chia sẻ rộng rãi, thiết đang công đã tìm được khán giả mới. Nhưng sự chú ý dành cho màn chịu đòn vào chỗ hiểm chưa đồng nghĩa quyền thuật phía sau nó có thêm nhiều người kiên trì theo học.

Có thể luyện hạ bộ thành “sắt thép”? Các nguồn ghi nhận màn biểu diễn chưa đưa ra phép đo đủ để giải thích chính xác cơ chế. Về cơ học, khối lượng khúc gỗ không đồng nghĩa lực cơ thể phải chịu: tác động còn phụ thuộc tốc độ, vị trí tiếp xúc và chuyển động khi va chạm. Muốn đánh giá cần đo trực tiếp, thay vì chỉ quan sát người biểu diễn có đau hay không. Theo hướng dẫn của Hiệp hội Tiết niệu châu Âu, chấn thương có thể gây tụ máu, vỡ hoặc trật tinh hoàn; một số trường hợp cần phẫu thuật. Chưa có bằng chứng lâm sàng đáng tin cậy trong các nguồn được khảo sát cho thấy việc chịu va đập giúp cơ quan sinh dục trở nên bất hoại hoặc cải thiện sinh lý. Những màn biểu diễn này không phải bài tập để tự thử tại nhà.