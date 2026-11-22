Bộ trưởng Thể thao Indonesia, ông Erick Thohir trả lời trước báo chí về những ca tử vong liên tiếp trong làng thể thao - Ảnh: ANTARA

Mới đây nhất, 2 vận động viên Indonesia đã thiệt mạng khi tham dự cùng một nội dung bơi chân vịt ngoài biển, khiến công tác tổ chức và cứu hộ bị chất vấn dữ dội. Và đó đã là những ca tử vong thứ 3 cùng thứ 4 trong khoảng 1 tháng qua ở làng thể thao xứ vạn đảo.

Liên tiếp những thảm kịch trong làng thể thao Indonesia

Vụ việc mới nhất xảy ra ngày 19-11 tại Đại hội thể thao tỉnh Tây Java, khi Muhammad Ryan Najwan Muttaqin (20 tuổi) tử vong trong cuộc đua bơi chân vịt ngoài biển cự ly 3.000m.

Ryan đại diện cho Bekasi và dẫn đầu sau hai vòng bơi. Tuy nhiên, đến vòng thứ 3, anh bất ngờ gặp sự cố, được cho là va chạm với 1 vận động viên khác, sau đó bất tỉnh.

Theo Ủy ban Thể thao quốc gia Indonesia (KONI) tại Tây Java, Ryan có biểu hiện kiệt sức và bơi chệch đường đua. Lực lượng cứu hộ hướng dẫn anh quay lại, nhưng trong lúc đổi hướng, nam vận động viên được cho là va chạm ở vùng đầu.

Ryan được đưa lên bờ lúc 11h5 trong tình trạng bất tỉnh, miệng sùi bọt. Các bác sĩ tiến hành hồi sức tim phổi trước khi chuyển anh đến bệnh viện. Tuy nhiên, Ryan không qua khỏi và được xác nhận tử vong lúc 11h52.

Đáng chú ý, KONI cho biết khi Ryan được đưa lên bờ, đội ngũ y tế còn đang chăm sóc một số vận động viên khác bị kiệt sức sau cuộc đua.

Thảm kịch lập tức gây tranh cãi bởi chỉ 25 ngày trước, nữ vận động viên Syabilla Rizkia Putri Raharja (22 tuổi) cũng thiệt mạng khi tranh tài ở nội dung bơi chân vịt ngoài biển 3.000m tại Đại hội thể thao tỉnh Trung Java.

Syabilla vừa giành hai huy chương vàng trước khi gặp nạn ngày 25-10. Theo cảnh sát, cô giơ tay ra tín hiệu trong vòng bơi thứ 2, nhưng vẫn tiếp tục thi đấu. Sang vòng thứ 3, Syabilla chìm xuống nước và tử vong dù được cấp cứu.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực tổ chức bơi chân vịt ở bãi biển Awann Costa - Ảnh: INEWS

Kết quả kiểm tra ban đầu phát hiện nhiều nước trong phổi nạn nhân. Cảnh sát sau đó mở cuộc điều tra, xem xét khả năng có sơ suất trong công tác giám sát và cứu hộ.

Ngày 2-11, cơ quan chức năng thông báo đã lấy lời khai 10 nhân chứng. KONI Trung Java cũng đình chỉ nhiệm vụ của tiến sĩ Sungkowo, người phụ trách kỹ thuật môn bơi chân vịt, trong thời gian làm rõ sự việc.

Thế nhưng, chưa đầy 3 tuần sau, một thảm kịch tương tự lại xảy ra tại Tây Java.

Hàng loạt cái chết và những câu hỏi chưa có lời giải

Trước 2 vụ bơi chân vịt, thể thao Indonesia còn bàng hoàng vì cái chết của Ayudiah Rivana Tridiandinita (19 tuổi), võ sĩ pencak silat tử vong ngày 28-10.

Ayudiah bị đối thủ đá trúng ngón tay giữa trong trận tứ kết tại Đại hội thể thao Trung Java. Cô được phẫu thuật ngày 27-10 và tỉnh táo sau ca mổ. Tuy nhiên, đến khoảng 5h30 sáng hôm sau, nhân viên y tế phát hiện nữ võ sĩ không còn dấu hiệu sự sống.

Bệnh viện Primaya khẳng định đã thực hiện đúng quy trình. Chủ tịch Hội Y khoa Indonesia tại Trung Java, bác sĩ Telogo Wismo Agung Durmanto, nhận định ca tử vong không trực tiếp xuất phát từ phẫu thuật ngón tay, nhưng nguyên nhân chính xác vẫn cần được làm rõ.

Vụ võ sĩ bị co giật nhưng trọng tài vẫn đếm - Ảnh: DETIK

Trước đó, ngày 17-10, sinh viên Dody Muhammad Pasha (21 tuổi) cũng tử vong sau khi ngã quỵ ở khoảng km thứ 8 - 9 tại giải chạy ITB Ultra Marathon.

Bên cạnh các ca tử vong, Đại hội thể thao Trung Java còn ghi nhận 157 trường hợp cần chăm sóc y tế, gồm 121 trường hợp điều trị tại chỗ, 14 trường hợp theo dõi và 22 trường hợp phải chuyển viện.

Dư luận cũng phẫn nộ trước đoạn video ghi lại cảnh võ sĩ Kukuh Angga co giật sau khi bị quật ngã, nhưng trọng tài vẫn đếm đến 10 mới cho đội ngũ y tế tiếp cận.

Sau hàng loạt sự cố, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia - ông Erick Thohir yêu cầu điều tra khách quan, minh bạch, đồng thời rà soát toàn diện các tiêu chuẩn an toàn.

"Không có chiến thắng nào quý giá hơn tính mạng của một vận động viên", ông nhấn mạnh.

Dù chưa có cơ sở xác định các vụ tử vong có chung nguyên nhân, việc những thảm kịch tương tự liên tiếp xảy ra đang đặt ra câu hỏi lớn về năng lực giám sát, phát hiện nguy hiểm và tổ chức cấp cứu tại các giải thể thao Indonesia.