HLV Wasapol Kaewpaluk được xem là nguyên nhân khiến U17 Thái Lan không thể giành vé dự vòng chung kết châu Á 2027 - Ảnh: THAIRATH

Sau thất bại của U23 Thái Lan trước Việt Nam ở Giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, một cuộc xung đột lớn về quan điểm giữa các CĐV Thái Lan đã xảy ra.

Một số trang fanpage bóng đá Thái Lan thẳng thắn thừa nhận chất lượng cầu thủ trẻ xứ chùa vàng đang thấp hơn so với Việt Nam.

Bên cạnh đó là lời kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cần phải sớm cải thiện công tác đào tạo trẻ nếu không muốn bị các đối thủ trong khu vực bỏ lại phía sau.

Tuy nhiên, cũng có không ít người hâm mộ cho rằng U23 Thái Lan thất bại chỉ vì có sự chuẩn bị không tốt bằng Việt Nam. Chưa hết, lực lượng U23 Thái Lan sang Gia Lai đá giải giao hữu tháng 11 cũng chưa phải là những cầu thủ hay nhất.

Do đó, không nên quá lo lắng trước thất bại của U23 Thái Lan.

Nhưng quan niệm của nhiều CĐV Thái Lan đã phần nào thay đổi khi đội U17 nước này không giành được quyền tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2027. Cùng lúc đó, U17 Việt Nam đang thi đấu ấn tượng ở giải thế giới khiến nhiều CĐV Thái Lan tin rằng bóng đá trẻ của họ đã thực sự đang ở phía sau.

U17 Thái Lan (phải) thất bại trong việc giành vé dự vòng chung kết châu Á 2027 - Ảnh: FAT

Báo Thairath (Thái Lan) khẳng định U17 Thái Lan được "trang bị tận răng" để giành vé dự giải châu Á, xa hơn là U17 World Cup 2027. FAT đã tạo điều kiện tốt nhất cho U17 Thái Lan tham dự vòng loại U17 châu Á 2027.

Đội bóng cũng có lực lượng mạnh nhất, bao gồm cả những cầu thủ Thái kiều. Một số trang báo Thái Lan khẳng định lứa U17 hiện tại còn mạnh hơn các lứa trước.

Chưa hết, hành trình săn vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2027 còn trở nên thuận lợi khi U17 Thái Lan được chơi trên sân nhà. Dù vậy, U17 Thái Lan đã không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Thairath gọi thất bại của thầy trò HLV Wasapol Kaewpaluk là "đau đớn".

Cũng có không ít chuyên gia Thái Lan chưa chấp nhận việc bóng đá trẻ Thái Lan đang trở nên kém đi. Trong bài bình luận của Thairath, báo này cho rằng HLV Wasapol Kaewpaluk chưa đủ năng lực dẫn dắt U17 và là nguyên nhân khiến đội nhà thất bại.

Nhưng dù là lý do gì đi nữa, sự thụt lùi của bóng đá trẻ Thái Lan là có thật và điều đó sẽ khiến họ đứng trước hệ quả khôn lường. Việc bỏ lỡ U17 châu Á 2027 được xem là lỗ hổng lớn cho sự phát triển của bóng đá Thái Lan. Một thế hệ cầu thủ xứ chùa vàng sẽ trưởng thành mà không được cạnh tranh ở cấp đội cao nhất ở lứa U17.

Tầm quan trọng của tính liên tục đã được FIFA thừa nhận khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới quyết định tổ chức U17 World Cup mỗi năm một lần. Nhìn một cách tổng quan, thất bại của U17 Thái Lan không đơn giản chỉ là lỡ hẹn vòng chung kết mà còn ảnh hưởng đến hệ thống bóng đá.