U17 Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử tại giải U17 World Cup 2026 - Ảnh: VFF

Dù bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với U17 Mali trước khi lượt trận cuối tại giải U17 World Cup 2026 được diễn ra, U17 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ sở để mơ về một cái kết đẹp.

Sau hai lượt trận đầu tiên, thầy trò HLV Roland đã tạo nên cột mốc đáng nhớ khi có được 1 điểm tại đấu trường World Cup, sau trận hòa nghẹt thở 3-3 trước U17 New Zealand.

Bước vào lượt trận cuối, mục tiêu của đại diện Việt Nam không gì khác ngoài chiến thắng để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Thử thách dành cho U17 Việt Nam cực kỳ lớn bởi U17 Mali đang thể hiện sức mạnh vượt trội nhất bảng.

Đội bóng châu Phi toàn thắng cả hai trận đã đấu - thắng thuyết phục 3-0 trước U17 New Zealand và ngược dòng đánh bại U17 Bỉ 2-1, qua đó giành trọn 6 điểm cùng tấm vé đi tiếp sớm vào vòng loại trực tiếp.

Chính việc đã sớm hoàn thành mục tiêu có thể khiến U17 Mali thực hiện những toan tính xoay tua đội hình và giữ sức cho chặng đường phía trước. Đây là biến số quan trọng mở ra cánh cửa để U17 Việt Nam tìm kiếm cơ hội tạo nên bất ngờ.

Qua hai trận vừa qua, tinh thần quả cảm, sự kiên cường và lối chơi không bao giờ bỏ cuộc của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét.

Vì thế, người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một màn trình diễn bùng nổ có điểm, thậm chí là chiến thắng đầu tiên tại World Cup cho U17 Việt Nam.

Dự đoán tỉ số: U17 Việt Nam 2-1 U17 Mali.

U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, quy tụ 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Tổng cộng 32 đội đi tiếp, sau đó thi đấu loại trực tiếp để xác định nhà vô địch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền góp mặt ở giải đấu.