Lịch trực tiếp U17 World Cup 2026 ngày 25-11 - Đồ họa: Thanh Định

Thất bại 0-1 trước Saudi Arabia khiến U17 Pháp bước vào lượt cuối bảng D U17 World Cup 2026 với chỉ 3 điểm, bằng chính đối thủ châu Á. Họ hiện xếp thứ 3 bảng đấu, sau Uruguay và Saudi Arabia.

Nếu hòa Uruguay, Pháp sẽ có 4 điểm và phải chờ kết quả trận Haiti gặp Saudi Arabia diễn ra cùng giờ.

Uruguay chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu sau hai trận toàn thắng. Đáng chú ý, cả hai lần đội bóng Nam Mỹ đều bị dẫn trước. Họ hai lần gỡ hòa trước khi thắng Saudi Arabia 3-2 ở trận mở màn, rồi ghi liền bốn bàn để hạ Haiti 4-1.

Pablo Barreiro là cái tên hàng thủ U17 Pháp cần để mắt. Anh ghi bàn và được FIFA chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận trong cả hai chiến thắng của Uruguay.

Ngày thi đấu 25-11 bắt đầu lúc 19h30 với hai trận bảng B. Hàn Quốc, đội đã ghi 9 bàn và giữ sạch lưới sau hai lượt, gặp Ecuador. Cùng giờ, Uganda gặp New Caledonia.

Lúc 21h30 ở bảng A, chủ nhà Qatar gặp Hy Lạp, còn Panama đối đầu Ai Cập. Hai trận bảng C khép lại ngày thi đấu lúc 22h30.

Argentina gặp Đan Mạch sau khi giành 3 điểm đầu tiên nhờ trận thắng Mozambique 2-1. Ở trận còn lại, Mozambique chạm trán Úc.

U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, quy tụ 48 đội chia thành 12 bảng, mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Tổng cộng 32 đội đi tiếp, sau đó thi đấu loại trực tiếp để xác định nhà vô địch. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền góp mặt ở giải đấu.

Việt Nam là đội hiếm hoi tận dụng được 'quyền lực khiếu nại' ở World Cup U17 Trong khi nhiều đội tuyển khiếu nại bất thành, thậm chí khiến cầu thủ đội nhà phải nhận thẻ vàng, U17 Việt Nam đã tận dụng hiệu quả công nghệ hỗ trợ trọng tài đặc biệt được FIFA áp dụng tại World Cup U17 2026.



