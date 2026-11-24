Ánh Viên thi đấu nội dung bơi ngửa - Ảnh tư liệu

Ở tuổi 30, Ánh Viên đang có màn tái xuất đầy ấn tượng sau nhiều năm rời xa môi trường thi đấu đỉnh cao. Trong 2 ngày liên tiếp, cựu tuyển thủ quốc gia này đã giành 2 HCV và góp phần thiết lập 2 kỷ lục mới của Đại hội Thể thao toàn quốc.

Trước đó, Ánh Viên góp công lớn giúp Quân đội đoạt HCV tiếp sức 4x200m tự do vào ngày 23-11.

Còn ở vòng loại nội dung 100m ngửa nữ sáng 24-11, Ánh Viên chỉ xếp thứ hai với thành tích 1 phút 07,83 giây, sau kình ngư mới 15 tuổi Huyền Trân (1 phút 07,11 giây).

Tuy nhiên, khi bước vào đợt bơi chung kết buổi tối, Ánh Viên đã thể hiện đẳng cấp vượt trội. Kình ngư thuộc đoàn Quân đội cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 02,75 giây, cải thiện tới 5,08 giây so với vòng loại. Đây cũng là HCV cá nhân đầu tiên của cô ở kỳ Đại hội năm nay.

Thủy Tiên giành HCB với thành tích 1 phút 03,54 giây, trong khi Huyền Trân chỉ về đích thứ tư.

Đáng nói, Ánh Viên đã phá sâu kỷ lục Đại hội ở nội dung này gần 1 giây. Kỷ lục cũ (1 phút 03,71 giây) cũng do chính cô thiết lập tại kỳ Đại hội năm 2018, khi mới 22 tuổi.

Điều đó có nghĩa ở tuổi 30, sau một thời gian dài không còn tập luyện và thi đấu với cường độ của một tuyển thủ quốc gia, Ánh Viên thậm chí còn bơi nhanh hơn chính mình tại kỳ Đại hội cách đây 8 năm.

Thông số tối 24-11 cũng chỉ kém 0,86 giây so với thành tích 1 phút 01,89 giây mà cô từng đạt được tại SEA Games 2017, thời điểm đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Đây là tấm HCV cá nhân đầu tiên của Ánh Viên tại Đại hội năm nay. Trước đó một ngày, cô cùng các đồng đội Lê Huỳnh Tú Uyên, Phan Thị Thùy An và Nguyễn Thúy Hiền giành HCV nội dung tiếp sức 4x200m tự do nữ với thành tích 8 phút 22,28 giây, phá sâu kỷ lục Đại hội tới 12,22 giây.

Hôm 22-11, Ánh Viên cũng giành HCB nội dung 200m hỗn hợp nữ khi chỉ chịu thua đàn em Võ Thị Mỹ Tiên.

Như vậy, sau 3 ngày thi đấu, cựu tuyển thủ quốc gia đã sở hữu 2 HCV, 1 HCB và góp công thiết lập 2 kỷ lục Đại hội.

Ánh Viên chia tay đội tuyển quốc gia năm 2021. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, cô vẫn chứng tỏ vị thế số một của làng bơi nữ Việt Nam khi giành tới 9 HCV, trước khi rời xa các cuộc tranh tài đỉnh cao để tập trung vào công việc dạy bơi.

Trong thời gian Ánh Viên vắng bóng, làng bơi Việt Nam đã chứng kiến sự trưởng thành của nhiều tài năng trẻ. Thế nhưng màn tái xuất của cô cho thấy khoảng cách về trình độ giữa thế hệ kế cận và kình ngư từng thống trị đường đua xanh Đông Nam Á vẫn chưa dễ được san lấp ở một số nội dung.

Ánh Viên đăng ký tranh tài ở 5 nội dung cá nhân tại Đại hội năm nay. Với phong độ đang thể hiện, kình ngư 30 tuổi hoàn toàn có khả năng tiếp tục nâng cao bộ sưu tập HCV, đặc biệt ở các cự ly bơi ngửa sở trường.

Ánh Viên giành HCV đầu tiên sau gần 4 năm tuyên bố giải nghệ Tối 23-11, Nguyễn Thị Ánh Viên bơi lượt đầu, giúp Quân Đội giành HCV tiếp sức 4x200m tự do nữ và phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tới 12,22 giây.



