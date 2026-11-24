Nguyễn Thùy Dung (ngoài cùng bên phải) đánh bại hai đàn em để giành HCV 25m súng ngắn thể thao nữ - Ảnh: BÙI LƯỢNG

Ngày 24-11 tại TP.HCM, khi chung kết chỉ còn một loạt bắn, Nguyễn Thùy Dung (Quân Đội) và Nguyễn Thùy Trang (Công An Nhân Dân) cùng có 29 điểm. Trong năm phát quyết định, Thùy Dung ghi 3 điểm, còn Thùy Trang ghi 2. Xạ thủ 37 tuổi giành HCV với chiến thắng 32-31 trước đàn em kém mình 15 tuổi.

Vượt mặt Thu Vinh và Thùy Trang

Trong ba người bước lên bục nhận huy chương, Thùy Dung là người xếp thấp nhất ở vòng loại. Cô đạt 574 điểm, đứng thứ tư trong 18 xạ thủ và là đại diện duy nhất của Quân Đội vào chung kết.

Dẫn đầu là Triệu Thị Hoa Hồng (TP.HCM) với 584 điểm, phá kỷ lục đại hội 581 điểm của Nguyễn Thu Vân lập năm 2018. Thu Vinh xếp thứ hai với 578 điểm, hơn Thùy Trang 2 điểm.

Thu Vinh, người vừa giành HCB thế giới và mang về suất dự Olympic Los Angeles 2028 cho Việt Nam, mở màn chung kết bằng 5 phát trúng đích. Sau bốn loạt, cô dẫn đầu với 14 điểm. Thùy Dung khi ấy có 12 điểm nhưng trúng cả 5 phát ở loạt thứ năm để bắt kịp Thu Vinh.

Đến loạt thứ 7, Thùy Trang cũng trúng cả 5 phát để vượt lên.

Trịnh Thu Vinh có ngày thi đấu dưới sức - Ảnh: THANH ĐỊNH

Trong khi đó Hoa Hồng thắng Đặng Lê Ngọc Mai 4-2 ở loạt bắn phân hạng, rồi dừng bước ở vị trí thứ tư. Khi chỉ còn ba người tranh huy chương, Thùy Trang dẫn đầu với 26 điểm, hơn Thùy Dung 1 điểm và Thu Vinh 2 điểm.

Bước ngoặt đến ở loạt áp chót. Thùy Dung trúng 4 phát để san bằng cách biệt với Thùy Trang. Thu Vinh ghi thêm 3 điểm, nhận HCĐ với tổng điểm 27. Từ thế bám đuổi, Thùy Dung bước vào loạt tranh HCV ngang điểm với Thùy Trang, rồi thắng đối thủ đúng một điểm.

Xạ thủ Nguyễn Thùy Dung là ai?

Nguyễn Thùy Dung (thứ 2 từ trái sang) giành chiến thắng bất ngờ - Ảnh: THANH ĐỊNH

Nguyễn Thùy Dung sinh ngày 25-9-1989. Từ năm 2013, cô đã có tên trong tổ súng ngắn nữ của đội tuyển quốc gia. Tại SEA Games 27 ở Myanmar năm ấy, hai người sát cánh cùng Dung là Hoa Hồng và Ngọc Mai. Bộ ba từng bị Singapore dẫn 12 điểm sau phần bắn chậm, trước khi lội ngược dòng giành HCV đồng đội 25m súng ngắn thể thao nữ.

Ở giải vô địch quốc gia năm 2017, Thùy Dung lập kỷ lục nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ với 30 điểm, vượt mốc cũ 24 điểm của Nguyễn Thị Hường. Một năm sau, tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018, cô giành HCB cùng nội dung, xếp sau Nguyễn Thu Vân.

Đến SEA Games 33 năm 2025, Thùy Dung lại giành HCV đồng đội 25m, lần này cùng Thu Vinh và Thùy Trang.

Ngày 10-11 vừa qua ở Doha (Qatar), cô đóng góp 583 trong tổng số 1.745 điểm giúp bộ ba đoạt HCĐ thế giới. Đúng hai tuần sau, cả ba lại đứng chung bục huy chương ở TP.HCM, với người chị cả Thùy Dung ở vị trí cao nhất.

Huy chương bắn súng ngày 24-11 HCV Asiad 19 Phạm Quang Huy dễ dàng lên ngôi ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: THANH ĐỊNH Ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, Nguyễn Thùy Dung giành HCV, Nguyễn Thùy Trang đoạt HCB và Trịnh Thu Vinh nhận HCĐ. Công An Nhân Dân giành HCV đồng đội, TP.HCM đoạt HCB và Quân Đội nhận HCĐ. Ở nội dung 10m súng trường hơi nữ, Nguyễn Thị Thảo giành HCV, Nguyễn Khánh Linh đoạt HCB và Dương Hà My nhận HCĐ. Quân Đội đứng đầu nội dung đồng đội, tiếp theo là Hà Nội và TP.HCM. Ở nội dung 50m súng ngắn nam, Phạm Quang Huy giành HCV, Võ Minh Quang đoạt HCB và Nguyễn Thành Nhân nhận HCĐ. TP.HCM giành HCV đồng đội, Hải Phòng đoạt HCB và Quân Đội nhận HCĐ.