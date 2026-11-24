Đội hình ra sân của Công An Hà Nội - Ảnh: CAHN FC

Sau bốn lượt trận, Công An Hà Nội đứng thứ 11 trong số 16 đội khu vực phía Đông với 4 điểm, kém đội xếp thứ 8 Jeonbuk Hyundai Motors 3 điểm. Trong khi đó, Vissel Kobe là đội duy nhất toàn thắng ở khu vực này. Đại diện Nhật Bản ghi 8 bàn, thủng lưới 3 lần và dẫn đầu với 12 điểm, hơn đội nhì bảng Kashima Antlers 2 điểm.

Do đó các chuyên gia bóng đá châu Á dự báo Công An Hà Nội sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận này dù họ được đá trên sân nhà. Cuối tuần qua, Công an Hà Nội đã đánh bại TP.HCM tại giải V.League 1, qua đó vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng quốc nội.

Nhưng đội bóng Nhật Bản vừa phải nhận thất bại 1-2 trên sân nhà trước Mito HollyHock vào cuối tuần qua. Với chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường, chuyến làm khách tại Việt Nam lần này cũng hứa hẹn sẽ không hề dễ dàng đối với Vissel Kobe.

HLV Polking cho biết ông đặt mục tiêu giành chiến thắng. Nhà cầm quân của Công An Hà Nội đánh giá tích cực màn trình diễn của các học trò khi tiếp Kashima Antlers và Kyoto Sanga. Tuy nhiên, sau hai trận sân nhà ấy, đội bóng của ông vẫn đang chờ bàn thắng đầu tiên tại Hàng Đẫy ở AFC Champions League Elite mùa này.