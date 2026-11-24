Lê Quang Liêm từng nhiều lần đối đầu Nepomniachtchi ở các giải cờ vua danh giá - Ảnh: FIDE

Trong cờ vua, nước Nga có vị thế tương tự Brazil ở bóng đá, Trung Quốc với bóng bàn, hay như người Mỹ mỗi khi bước ra sân điền kinh. Đó là vị thế của sự thống trị.

Vị thế độc tôn của người Nga trong làng cờ vua

Khi Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) lần đầu chính thức tổ chức trận đấu tranh ngôi vô địch thế giới - tức ngôi "vua cờ" vào năm 1948, người Nga đã ngay lập tức áp đảo.

Liên tiếp hơn 2 thập niên, các vua cờ đều là người Nga, từ Mikhail Botvinnik, Mikhail Tal cho đến Boris Spassky. Mãi đến năm 1972, huyền thoại Bobby Fischer mới tạo nên cột mốc lịch sử - trở thành vua cờ đầu tiên không phải người Nga.

Nhưng liền sau đó, Anatoly Karpov rồi Garry Kasparov đưa cờ vua trở lại sân chơi của người Nga, với chuỗi vô địch liên tục đến tận năm 1999.

Gần 3 thập niên qua, vị thế thống trị tuyệt đối của người Nga với bàn cờ 64 ô đã không còn như trước, khi cờ vua ngày càng trở thành môn đại chúng, và cuộc cạnh tranh ngôi vua cờ giờ đây trải dài mọi châu lục, nhiều quốc gia.

Nhưng "vua cờ nước Nga" vẫn là thứ khái niệm khiến mọi nền thể thao phải ngưỡng mộ. Và người đang giữ ngôi vị đó, hiện tại là Ian Nepomniachtchi - người mới tuần trước còn đấu ngang tay với Lê Quang Liêm.

Cuộc chạm trán diễn ra trong hai ngày 19 và 20-11 tại Budapest, thuộc trận phân định vị trí thứ 7 và 8 của giải đấu thử nghiệm Total Chess World Championship Tour, được FIDE phê chuẩn.

Ở ngày thi đấu đầu tiên, Quang Liêm thất bại với tỉ số 6-14. Hai kỳ thủ hòa điểm sau bốn ván cờ chớp và hai ván cờ nhanh, trước khi Nepomniachtchi thắng ván cờ tiêu chuẩn rút ngắn, có giá trị 8 điểm.

Bước sang ngày thứ hai, tình thế càng trở nên khó khăn khi Quang Liêm thua liên tiếp hai ván cờ chớp đầu tiên. Tuy nhiên, đại kiện tướng Việt Nam bất ngờ vùng lên, thắng cả hai ván còn lại để cân bằng điểm số.

Ở nội dung cờ nhanh, hai bên tiếp tục chia nhau mỗi người một chiến thắng. Bước ngoặt xuất hiện trong ván cờ tiêu chuẩn rút ngắn cuối cùng, khi Quang Liêm cầm quân trắng, đánh bại Nepomniachtchi để thắng ngược 14-6.

Tỉ số sau hai ngày thi đấu trở lại thế cân bằng, buộc hai kỳ thủ bước vào ván cờ chớp Armageddon để phân định thắng thua.

Lê Quang Liêm từng chạm trán Grischuk - Ảnh tư liệu

Quang Liêm cầm quân đen, và trong cuộc đấu kéo dài 55 nước, anh không thể vượt qua Nepomniachtchi. Kỳ thủ Nga giành chiến thắng, còn Quang Liêm kết thúc giải ở vị trí thứ 8.

Kết quả có phần tiếc nuối, nhưng xét toàn bộ cuộc đối đầu, Quang Liêm đã có màn trình diễn ngang ngửa với một trong những tên tuổi lớn nhất của cờ vua Nga đương đại. Đặc biệt, anh buộc đối thủ phải đánh đến ván quyết định mới phân định được thắng thua.

Từng đánh bại nhiều danh thủ Nga, nhưng lần này khác biệt

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Quang Liêm gây khó khăn cho những đại kiện tướng hàng đầu nước Nga.

Tháng 2-2010, kỳ thủ Việt Nam từng đánh bại chính Nepomniachtchi ở ván cuối giải Aeroflot Open tại Matxcơva. Chiến thắng sau 60 nước cờ giúp Quang Liêm giành chức vô địch với 7 điểm sau 9 ván, một chiến tích vang dội khi anh chưa tròn 19 tuổi.

Tuy nhiên, Nepomniachtchi khi đó cũng mới 19 tuổi, chưa đạt đến đẳng cấp giúp anh hai lần tranh ngôi vô địch thế giới sau này.

Đến tháng 6-2013, Quang Liêm tiếp tục vượt qua nhiều cao thủ Nga để đăng quang tại Giải vô địch cờ chớp thế giới. Anh giành 20,5 điểm sau 30 ván, xếp trên Alexander Grischuk và Nepomniachtchi, những người cùng có 20 điểm.

Lê Quang Liêm đối đầu Nepomniachtchi ở Total Chess - Ảnh: FIDE

Hai tháng sau, Quang Liêm lại khiến làng cờ quốc tế kinh ngạc khi loại Grischuk ở vòng 3 World Cup 2013 tại Na Uy.

Đáng chú ý, Grischuk khi ấy sở hữu Elo 2.785, đứng hạng 4 thế giới và dẫn đầu nước Nga. Quang Liêm thắng một ván cờ tiêu chuẩn, thua ván còn lại rồi đánh bại đối thủ ở loạt cờ nhanh với tỉ số 1,5-0,5.

Dù vậy, Grischuk thời điểm ấy chưa thể xem là "vua cờ" nước Nga khi huyền thoại Kramnik còn đó. Kramnik là cựu vô địch thế giới, một tượng đài của cờ vua Nga vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Chính ông sau đó giành chức vô địch World Cup 2013.

Những năm tiếp theo, Quang Liêm còn đánh bại Vladislav Artemiev tại World Cup 2019 và Sergey Karjakin, người từng tranh ngôi vô địch thế giới với Magnus Carlsen, tại giải cờ nhanh trực tuyến Skilling Open 2020.

Đó đều là những chiến thắng đáng tự hào, nhưng các đối thủ nói trên không giữ vị thế người dẫn đầu cờ vua Nga với thành tích vượt trội vào thời điểm thất bại.

Nepomniachtchi hiện nay lại là một trường hợp khác.

Đại kiện tướng 36 tuổi có Elo cờ tiêu chuẩn 2.719, dẫn đầu các kỳ thủ đại diện cho Nga trên bảng xếp hạng FIDE tháng 11-2026.

Quan trọng hơn, anh có hai lần liên tiếp vô địch Giải đấu Ứng viên, qua đó giành quyền tranh ngôi vua cờ thế giới với Magnus Carlsen năm 2021 và Đinh Lập Nhân năm 2023.

Dù đều thất bại, những chiến tích đó đủ giúp Nepomniachtchi tạo dựng vị thế đặc biệt trong thế hệ kỳ thủ Nga hiện nay.

Quang Liêm không thắng Nepomniachtchi tại Budapest. Nhưng màn ngược dòng của anh vẫn là minh chứng cho khoảng cách ngày càng được thu hẹp giữa trình độ Việt Nam và cường quốc có vị thế độc tôn trong làng cờ.

Ngày 25-11, Quang Liêm sẽ lại có cơ hội vàng, đánh bại đương kim vua cờ của người Nga.