Đại kiện tướng Lê Quang Liêm tham dự giải cờ nhanh Jerusalem Masters diễn ra vào ngày 23-11 - Ảnh: Total Chess

Ngay sau khi khép lại hành trình tại giải cờ vua toàn năng, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi mà lập tức bước vào thử thách mới tại giải cờ nhanh danh giá Jerusalem Masters 2026, diễn ra từ ngày 23 đến 25-11.

Đây là sân chơi đỉnh cao có quỹ tiền thưởng lớn lên tới 250.000 USD, trong đó nhà vô địch sẽ bỏ túi 101.000 USD.

Giải đấu quy tụ 12 gương mặt xuất sắc được tuyển chọn, bao gồm 5 siêu Đại kiện tướng khách mời, 5 kỳ thủ hàng đầu của nước chủ nhà và 2 tấm vé xuất sắc vượt qua vòng loại mở rộng.

Đáng chú ý, cả 5 suất khách mời danh giá đều thuộc nhóm kỳ thủ có hệ số Elo trên 2700 và vừa cùng nhau bước ra từ giải toàn năng để di chuyển thẳng tới điểm hẹn này.

Bên cạnh Lê Quang Liêm, nhóm "siêu Đại kiện tướng" góp mặt còn có Wesley So, Arjun Erigaisi, Ian Nepomniachtchi và Hans Niemann - hứa hẹn những màn tái đấu cực kỳ duyên nợ ở thể thức cờ nhanh.

Lực lượng của nước chủ nhà Israel cũng quy tụ 5 cái tên dày dạn kinh nghiệm gồm Maxim Rodshtein, Ilia Smirin, Yahli Sokolovsky, Avital Boruchovsky và Evgeny Postny, với bốn người trong số này đang nằm trong nhóm 10 kỳ thủ mạnh nhất quốc gia.

Hai mảnh ghép cuối cùng của giải đấu cũng là những kỳ thủ mạnh bao gồm Daniil Dubov và Alexey Sarana - bộ đôi vừa xuất sắc dẫn đầu giải mở rộng quy tụ gần 450 kỳ thủ cách đây ít ngày để đoạt vé vớt.

Theo thể thức thi đấu, 12 kỳ thủ sẽ tranh tài vòng tròn một lượt trong 3 ngày từ 23 đến 25-11, áp dụng thời gian tiêu chuẩn cờ nhanh 15 phút cộng 10 giây tích lũy sau mỗi nước đi (15+10).

Ngày thi đấu mở màn sẽ diễn ra 3 ván, hai ngày tiếp theo mỗi ngày đấu 4 ván để hoàn tất tổng cộng 11 vòng đấu căng thẳng.

Kết thúc giai đoạn vòng tròn, 4 kỳ thủ có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền bước vào vòng loại trực tiếp để tranh ngôi vô địch.

Tại giai đoạn hai, mỗi cặp đấu sẽ phân định thắng thua qua 2 ván cờ nhanh (15+10). Nếu tỉ số hòa, hai kỳ thủ bước vào 2 ván cờ chớp (3+2).

Trong trường hợp vẫn bất phân thắng bại, trận đấu sẽ được định đoạt bằng ván cờ sinh tử Armageddon (5 phút cho trắng, 4 phút cho đen và cộng thêm 3 giây mỗi nước đi kể từ nước thứ 61).