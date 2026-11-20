Carlsen (trái) lại gây chú ý với kịch bản bỏ cuộc mới - Ảnh: Total Chess

Thay vì bỏ ván bán tiêu chuẩn như hai lượt trận trước, Đại kiện tướng Magnus Carlsen lần này đã bỏ trắng cả hai ván cờ nhanh nhưng vẫn giành chiến thắng chung cuộc, qua đó bảo vệ thành công cột mốc elo 2.800.

Carlsen đổi kịch bản

Trước trận đấu với Vladislav Artemiev, chỉ cần một kết quả hòa ở ván bán tiêu chuẩn cũng đủ khiến hệ số elo của Carlsen rơi xuống mức 2.799 - lần đầu tiên thủng mốc 2.800 sau 17 năm.

Thậm chí, nếu Carlsen thua còn Fabiano Caruana thắng, ngôi vị số 1 thế giới sẽ chính thức đổi chủ.

Trong loạt trận phân hạng 17-20, Carlsen để thua Artemiev ở ván cờ chớp mở màn nhưng nhanh chóng vùng lên thắng liền 3 ván sau đó để dẫn 3-1.

Tuy nhiên, ngay sau loạt cờ chớp, anh bất ngờ thông báo với Đài truyền hình Na Uy TV2 rằng sẽ không thi đấu cả hai ván cờ nhanh (mỗi ván trị giá 4 điểm) và chỉ quay lại vào ván bán tiêu chuẩn cuối cùng.

Quyết định táo bạo này giúp Artemiev được xử thắng trắng 8-0 ở nội dung cờ nhanh, vươn lên dẫn ngược 9-3 và đẩy Carlsen vào thế buộc phải thắng ở ván bán tiêu chuẩn (8 điểm) mới có thể lật ngược tình thế (11-9).

Đối diện áp lực, bản lĩnh của cựu Vua cờ đã lên tiếng đúng lúc khi anh đánh bại Artemiev ở ván đấu quyết định để hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục, đồng thời giữ vững cột mốc 2.800 elo.

Chia sẻ sau trận, Carlsen thừa nhận anh từng thiếu tự tin trước khi bước vào ván đấu này, bởi chưa giành nổi chiến thắng nào ở nội dung bán tiêu chuẩn kể từ đầu giải trước Artemiev rất mạnh.

Ở chiều ngược lại, Đại kiện tướng người Nga đón nhận thất bại một cách tâm phục khẩu phục: "Thành thật mà nói, tôi thấy nhẹ nhõm khi ngày thi đấu này khép lại vì cậu ấy quá mạnh. Tôi gần như không có cơ hội nào, đây là kết quả hoàn toàn tất yếu”.

Lê Quang Liêm thất thế trước Ian Nepomniachtchi

Lê Quang Liêm (phải) buộc phải thắng ngày thi đấu cuối cùng để níu kéo hy vọng - Ảnh: Total Chess

Ở nhánh đấu tranh hạng 7-8, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm có màn khởi đầu sòng phẳng trước nhà vô địch cờ chớp thế giới 2024 Ian Nepomniachtchi.

Qua 4 ván cờ chớp và 2 ván cờ nhanh, đại diện Việt Nam thi đấu chắc chắn và bám đuổi quyết liệt để có kết quả hòa trước đối thủ người Nga với tỉ số 6-6.

Bước ngoặt chỉ đến ở ván bán tiêu chuẩn cuối cùng có giá trị 8 điểm. Trong thế trận giằng co, Lê Quang Liêm không thể đứng vững trước sức ép từ Nepomniachtchi ở giai đoạn cờ tàn và chấp nhận thất bại 6-14 ở ngày thi đấu thứ nhất.

Với thể thức tại giải cờ vua toàn năng, Quang Liêm vẫn còn nguyên cơ hội san bằng cách biệt ở lượt đấu quyết định vào tối nay (20-11) để kéo trận đấu vào loạt sinh tử Armageddon.

Trong khi đó ở trận chung kết tranh ngôi vô địch của giải đấu, Đại kiện tướng người Hà Lan Anish Giri đang tạm nắm lợi thế khi dẫn trước Alireza Firouzja với tỉ số 11-9 sau ngày tranh tài đầu tiên.