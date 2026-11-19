Carlsen và Bibisara ở giải Total Chess - Ảnh: FIDE

“Tôi cũng hiểu là có lẽ anh ấy không muốn mất Elo… Trong cuộc họp kỹ thuật, họ nói chúng tôi phải chơi tất cả các ván”, Bibisara nói với ChessBase India ngày 18-11, khi được hỏi về lần Carlsen bỏ ván đầu tiên.

Dù vẫn giữ phép lịch sự, nhưng phát biểu này của Bibisara gần tương đương với lời phê bình rằng "Carlsen sợ thua". Thêm vào đó, nữ kỳ thủ người Kazakhstan còn đăng tải lên mạng xã hội một ván cờ chớp mà cô "suýt thắng" kỳ thủ vĩ đại nhất 2 thập niên qua.

Một ngày trước đó, Bibisara ngồi đợi 15 phút trước chiếc ghế trống của Carlsen. Kỳ thủ Na Uy đã trao đổi với tổ trọng tài rồi rời đi. Anh dẫn 11,5 - 0,5 sau bốn ván cờ chớp và hai ván cờ nhanh, trong khi ván cờ tiêu chuẩn nhanh cuối ngày chỉ có tối đa 8 điểm. Hết thời gian chờ, trọng tài xử Bibisara thắng ván này.

Carlsen giải thích với đài TV 2 của Na Uy rằng kết quả lượt đấu đã an bài và nếu vẫn chơi ván cuối, ván đó không nên tính Elo.

Đây là điểm gây tranh cãi, bởi theo Chess.com, ban tổ chức đã thông báo tại cuộc họp kỹ thuật rằng tất cả các ván đều được tính điểm xếp hạng.

Elo cờ tiêu chuẩn trực tiếp của Carlsen khi ấy là 2.801,2. Chỉ cần hòa Bibisara, anh sẽ tụt dưới mốc 2.800 lần đầu sau 17 năm. Hai ván xử thua vì vắng mặt đều không tính Elo.

Trước cuộc đối đầu, Bibisara từng thừa nhận cô bất ngờ khi gặp Carlsen ở nhánh tranh hạng 17-20. Nữ kỳ thủ Kazakhstan nghĩ anh sẽ đứng cao hơn nhiều ở vòng bảng. Cuối cùng cả hai cùng xếp thứ năm ở bảng của mình. Bibisara thắng hai ván, còn Carlsen hòa chín và thua một.

Carlsen (trái) vẫn thắng thuyết phục Bibisara, trước khi bỏ ván cờ tiêu chuẩn cuối cùng - Ảnh: FIDE

Ngay ván cờ chớp đầu tiên, Bibisara đã có cơ hội đánh bại Carlsen. “Tôi chơi tốt ván cờ chớp đầu tiên. Tiếc quá, giá mà tôi ăn tượng ở đây”, cô viết trên Telegram, kèm ảnh phân tích thế cờ.

Theo ChessBase India, ở nước 27, cô có thể dùng hậu ăn tượng để giữ thế thắng. Khi chỉ còn khoảng 13 giây, Bibisara chọn ăn xe. Ưu thế dần mất đi và Carlsen thắng ở nước 60.

Sau lần Carlsen bỏ ván thứ hai, Bibisara nhắc rằng hai người chỉ chơi 12 trong 14 ván dự kiến. Cô ngại bình luận thêm vì biết "lời mình sẽ bị đăng lại khắp nơi".

Bibisara nói cô vẫn vui vì được đấu với người đã lên ngôi vô địch thế giới khi cô còn nhỏ. Điều cô tiếc nhất là đã vài lần có thế thắng nhưng rốt cuộc chỉ hòa một ván cờ nhanh và một ván cờ chớp.

Tồn tại nhiều tranh cãi trên mạng xã hội quanh chuyện bỏ ván của Carlsen. Nhiều người hâm mộ bênh vực "vua cờ" Na Uy, cho rằng anh không cần phải đấu những ván vô nghĩa khi đã thắng Bibisara, còn một số người phê bình Carlsen về việc cư xử kém lịch sự.

Trên thực tế, Carlsen hoàn toàn áp đảo, thắng đến 11,5 - 0,5 ở lượt đầu trước khi bỏ ván cờ tiêu chuẩn cuối cùng. Kể cả khi bị xử thua, anh vẫn thắng 11,5 - 8,5 ở lượt đầu.