Lê Quang Liêm không thể lội ngược dòng thành công tại trận bán kết phân hạng - Ảnh: Total Chess

Rạng sáng 19-11, ngày thi đấu thứ hai của loạt trận bán kết phân hạng Giải vô địch cờ vua toàn năng thế giới (Total Chess World Championship Tour Pilot 2026) đã khép lại với nhiều diễn biến đáng chú ý - trong đó có Đại kiện tướng Lê Quang Liêm và Magnus Carlsen.

Lê Quang Liêm chạm trán Ian Nepomniachtchi

Ở nhánh phân hạng 5-8, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm bước vào ngày thi đấu thứ hai với mục tiêu phải giành chiến thắng trước Đại kiện tướng người Mỹ Hans Niemann để kéo trận đấu vào loạt đấu sinh tử sau khi đã để thua ở ngày đầu tiên.

Tuy nhiên, kịch bản ngược dòng đã không thể xảy ra. Sau 4 ván cờ chớp và 2 ván cờ nhanh, đại diện Việt Nam bị Niemann dẫn trước với tỉ số 4,5-7,5.

Kết quả này buộc Lê Quang Liêm phải thắng ở ván cờ bán tiêu chuẩn cuối cùng (trị giá 8 điểm) mới có hy vọng lật ngược thế cờ.

Dù Liêm rất nỗ lực, nhưng Niemann là kỳ thủ chơi tốt hơn ở giai đoạn cờ tàn xe và khiến Quang Liêm chấp nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 4,5-11,5.

Với hai ngày thua liên tiếp trước Hans Niemann, Lê Quang Liêm sẽ bước vào trận tranh thứ hạng 7-8.

Đối thủ của Lê Quang Liêm là thử thách cực đại mang tên Ian Nepomniachtchi - nhà vô địch cờ chớp thế giới 2024, người cũng vừa nhận thất bại trước Jan-Krzysztof Duda (Ba Lan) ở cặp bán kết còn lại.

Carlsen lặp lại kịch bản bỏ ván đấu cuối

Trái ngược với sự căng thẳng ở nhánh trên, kỳ thủ số 1 thế giới Magnus Carlsen tiếp tục thể hiện sự vượt trội hoàn toàn ở nhánh tranh hạng 17-20.

Carlsen (trái) tiếp tục bỏ thi đấu ván cờ bán tiêu chuẩn - Ảnh: Total Chess

Đối đầu với nữ kỳ thủ Bibisara Assaubayeva, siêu sao người Na Uy thi đấu áp đảo ở hai nội dung cờ chớp và cờ nhanh để sớm tạo cách biệt với tỉ số 10-2.

Khi cục diện ngày thi đấu thứ hai đã hoàn toàn ngã ngũ (do ván bán tiêu chuẩn cuối cùng chỉ có giá trị tối đa 8 điểm), Carlsen tiếp tục lặp lại quyết định gây tranh cãi như ở trận gặp Bibisara Assaubayeva hôm 18-11 khi từ chối ra sân thi đấu ván bán tiêu chuẩn mang tính chất thủ tục.

Quan trọng hơn, việc không đánh ván bán tiêu chuẩn tiếp tục giúp Carlsen bảo toàn nguyên vẹn hệ số Elo cờ tiêu chuẩn tức thời (đang ở mức 2.801,2 - thấp nhất trong 17 năm qua), tránh nguy cơ rơi khỏi cột mốc 2.800 trước khi bước vào trận tranh hạng 17 chung cuộc.

Đối thủ của Carlsen tại trận đấu cuối cùng sẽ là Vladislav Artemiev - bại tướng của Lê Quang Liêm tại vòng bảng Total Chess 2026.