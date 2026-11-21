Hạng 8 là kết quả ấn tượng của Lê Quang Liêm (trái) tại Giải cờ vua toàn năng thế giới - Ảnh: Total Chess

Bước vào ngày thi đấu quyết định của trận tranh hạng 7-8 (rạng sáng 21-11), kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đứng trước áp lực buộc phải thắng để san bằng cách biệt, sau khi đã để thua Đại kiện tướng người Nga Ian Nepomniachtchi ở ngày thi đấu đầu tiên.

Trước thử thách cuối cùng tại Giải cờ vua toàn năng thế giới (Total Chess World Championship Tour Pilot 2026), bản lĩnh của kỳ thủ sinh năm 1991 một lần nữa lên tiếng đúng lúc.

Qua cả ba nội dung cờ chớp, cờ nhanh và bán tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm thi đấu bùng nổ để giành chiến thắng với tỉ số 14-6 ở ngày thi đấu thứ hai.

Kết quả này giúp đại diện Việt Nam cân bằng tỉ số 1-1 sau hai ngày tranh tài, buộc trận đấu phải bước vào ván cờ sinh tử Armageddon để phân định thắng thua.

Tại đây, Ian Nepomniachtchi nắm quyền cầm quân Trắng với lợi thế nhiều thời gian hơn và buộc phải thắng.

Ở chiều ngược lại, Lê Quang Liêm cầm quân Đen với quỹ thời gian ít hơn, nhưng chỉ cần một kết quả hòa là đủ để giành chiến thắng chung cuộc.

Ngay từ khai cuộc, siêu đại kiện tướng người Nga đã tạo bất ngờ khi triển khai nước đi lạ ở nước đi thứ 2 (1.E4-E5, F4).

Bất chấp diễn biến khó lường, cả hai kỳ thủ đều xử lý cực nhanh và đẩy nhịp độ ván đấu lên cao trào.

Cuộc chiến dần đưa về tàn cuộc phức tạp khi quân Đen của Quang Liêm sở hữu Hậu, Mã và Chốt đối đầu với Hậu cùng 4 Chốt bên phía Trắng.

Trong thế cờ giằng co quyết liệt, lợi thế về đồng hồ cùng đẳng cấp của nhà vô địch cờ chớp thế giới 2024 đã giúp Nepomniachtchi tạo ra sức ép thời gian nghẹt thở.

Dưới áp lực cạn giờ, Lê Quang Liêm không kịp hoàn tất nước đi và đành chấp nhận thất bại đầy tiếc nuối do hết thời gian.

Dừng bước ở vị trí thứ 8 chung cuộc, Lê Quang Liêm nhận phần thưởng trị giá 32.000 USD tiền thưởng.

Đây vẫn được xem là giải đấu thành công của kỳ thủ số 1 Việt Nam, khi anh từng tạo nên chuỗi 10 ván bất bại tại vòng bảng và thi đấu sòng phẳng trước dàn siêu Đại kiện tướng hàng đầu thế giới.

Trong khi đó ở trận chung kết, Đại kiện tướng Alireza Firouzja đã lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng tại Giải vô địch cờ vua thế giới Total Chess. Kỳ thủ sinh năm 2003 bước vào ngày thi đấu cuối cùng với thế bất lợi khi để thua Đại kiện tướng Anish Giri ở ngày hôm qua, nhưng đã thắng set thứ hai với tỉ số 13-8. Sau đó, anh tiếp tục giành chiến thắng chung cuộc trong loạt Armageddon để lên ngôi vô địch.