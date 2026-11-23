Trong năm 2026, Vua cờ Gukesh đang có phong độ không tốt - Ảnh: FIDE

Từ một tài năng kiệt xuất đến ngôi vị nhà vô địch thế giới trẻ nhất mọi thời đại, Gukesh Dommaraju đã có bước thăng tiến thần tốc để lên ngôi Vua cờ.

Thế nhưng giờ đây, khi chuẩn bị bước vào trận bảo vệ ngôi vương tại Giải vô địch cờ vua thế giới FIDE 2026 trước Sindarov, thần đồng người Ấn Độ phải đối mặt với thử thách lớn nhất sự nghiệp khi phải vượt qua chính mình để tìm lại phong độ đỉnh cao trước đó.

Gukesh sa sút sau khi trở thành Vua cờ trẻ nhất lịch sử

Đương kim Vua cờ Gukesh Dommaraju vốn được xem là biểu tượng cho khát vọng, bản lĩnh và tài năng của thế hệ trẻ.

Hành trình chinh phục đỉnh cao của anh là một câu chuyện phi thường được dệt nên bởi những kỷ lục vô tiền khoáng hậu, sự kiên trì bền bỉ cùng với sự tự tin cao độ.

Ở tuổi 18, anh đã làm được điều mà biết bao thế hệ kỳ thủ chỉ dám mơ ước khi đăng quang tại Singapore năm 2024 để trở thành Vua cờ trẻ nhất trong lịch sử.

Thế nhưng, sau khi chạm tới đỉnh vinh quang ở độ tuổi còn quá trẻ, Gukesh bất ngờ rơi vào giai đoạn chững lại đáng báo động đầu tiên trong sự nghiệp.

Kể từ khoảng giữa năm 2025, thành tích thi đấu của kỳ thủ người Ấn Độ trở nên thiếu ổn định với hàng loạt kết quả dưới kỳ vọng, kéo theo sự tụt dốc rõ rệt trên bảng xếp hạng thế giới.

Hệ quả là Gukesh đã rơi xuống vị trí thứ 26 trên bảng xếp hạng FIDE với hệ số Elo 2710.

Đối với một nhà vô địch thế giới, sự sa sút này tất yếu làm dấy lên nhiều hoài nghi về sự tự tin, phong độ cũng như bản lĩnh chịu đựng áp lực trước giờ bảo vệ ngôi vị Vua cờ.

Nhiệm vụ của Gukesh lúc này là khôi phục lại trạng thái sung mãn từng giúp anh trở nên gần như bất khả chiến bại trong chiến dịch năm 2024.

Gukesh (trái) sẽ phải hóa giải phong độ thăng hoa của Sindarov nếu muốn bảo vệ ngôi Vua cờ - Ảnh: FIDE

Trái ngược hoàn toàn với kỳ thủ người Ấn Độ, Javokhir Sindarov của Uzbekistan đang trải qua một năm bùng nổ khi liên tiếp vô địch World Cup 2025 và thống trị tuyệt đối giải Candidates hồi tháng 4-2026.

Người ta thường nói giành được danh hiệu đã khó, bảo vệ danh hiệu còn khó khăn gấp bội. Với Gukesh, thử thách lần này còn khắc nghiệt hơn thế khi anh vừa phải hóa giải một đối thủ đang đạt điểm rơi phong độ cực cao, vừa phải tự cởi bỏ nút thắt tâm lý sau quãng thời gian sa sút kéo dài.

Đã đến lúc chứng minh đẳng cấp

Trong những tháng gần đây, kỳ thủ người Ấn Độ đã dành nhiều thời gian để tĩnh tâm, chiêm nghiệm và âm thầm chuẩn bị cho trận đại chiến, trong đó chuyến hành hương tới đền Tirumala ở bang Andhra Pradesh hồi đầu tháng 11 thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông.

Dù những khoảng lặng nội tâm ấy mang lại giá trị tinh thần ra sao, không ai có thể phủ nhận quyết tâm dốc toàn lực của Gukesh cho lần tái xuất này.

Và trước khi bước vào trận tranh ngôi Vua cờ, Gukesh nói rằng: "Tôi không nghĩ mình đến đây để bảo vệ bất cứ thứ gì cả - tôi đến đây để giành chiến thắng một lần nữa! Đó chính là tâm thế của tôi lúc này".

Thực tế, anh vẫn sở hữu đầy đủ những phẩm chất ưu việt từng đưa mình lên đỉnh cao: sự linh hoạt biến hóa trong khai cuộc, khả năng tính toán sâu sắc, sự lì lợm dưới áp lực và tinh thần thi đấu không chút sợ hãi trước những thế cờ phức tạp.

Quan trọng hơn cả, bản lĩnh tỏa sáng ở những thời khắc sinh tử của Gukesh đã được kiểm chứng trên những sân khấu khắc nghiệt nhất - từ đường đua Candidates cho tới ván đấu quyết định của trận chung kết thế giới năm 2024.

Vì thế, đây là cơ hội để Gukesh Dommaraju khẳng định lại vị thế, dập tắt mọi hoài nghi và chứng minh rằng chiến thắng lịch sử tại Singapore năm 2024 chính là điểm khởi đầu cho một kỷ nguyên thống trị dài lâu, chứ không phải khoảnh khắc lóe sáng ngắn ngủi trên đỉnh cao.

Trận tranh chức vô địch cờ vua thế giới FIDE 2026 (tranh ngôi Vua cờ) diễn ra từ ngày 24-11 đến 11-12 tại Cologny, Geneva, Thụy Sĩ theo thể thức 14 ván cờ tiêu chuẩn. Kỳ thủ nào chạm cột mốc 7,5 điểm trước sẽ chính thức lên ngôi vô địch và trận đấu sẽ lập tức khép lại.