Sindarov chạy đà hoàn hảo trước trận tranh ngôi Vua cờ với Gukesh

Đại kiện tướng Javokhir Sindarov vô địch giải Clutch Chess Champions Showdown 2026 - Ảnh: Saint Louis

Khép lại 3 ngày tranh tài căng thẳng từ đêm 28 đến rạng sáng 30-10 (theo giờ Việt Nam) tại Câu lạc bộ cờ vua Saint Louis (Mỹ), Đại kiện tướng người Uzbekistan Javokhir Sindarov đã xuất sắc đăng quang giải Clutch Chess Champions Showdown 2026 để chạy đà thuận lợi trước khi bước vào trận tranh ngôi Vua cờ.

Điểm đặc biệt tạo nên sức hút của giải Clutch Chess nằm ở thể thức thi đấu và tính điểm mang tính chất "thời khắc quyết định".

Bốn siêu Đại kiện tướng gồm: Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, Praggnanandhaa Rameshbabu và Javokhir Sindarov thi đấu vòng tròn hai lượt với thời gian kiểm soát nhanh 10 phút cộng 5 giây cho mỗi nước đi (10+5).

Trong tổng quỹ thưởng 425.000 USD, ban tổ chức phân bổ 353.000 USD theo thứ hạng chung cuộc, còn 72.000 USD được dành riêng cho các ván thắng theo nguyên tắc tăng giá trị lũy tiến qua từng ngày.

Cụ thể, mỗi ván thắng ở ngày đầu tiên có giá trị 1 điểm cùng 1.000 USD, sang ngày thứ hai nâng lên 2 điểm cùng 2.000 USD, và chạm đỉnh ở ngày thi đấu cuối cùng với 3 điểm và 3.000 USD.

Toàn bộ tiền thưởng từ các ván hòa sẽ được cộng dồn vào quỹ Jackpot và chỉ thuộc về nhà vô địch của giải.

Nhờ cơ chế điểm số nhân ba này, dù bị Praggnanandhaa dẫn trước tới 2,5 điểm khi bước vào ngày cuối, Sindarov vẫn hoàn toàn có cơ hội san lấp cách biệt chỉ sau một ván cờ.

Ngày thi đấu quyết định chứng kiến màn bứt phá ngoạn mục của kỳ thủ người Uzbekistan, song hành cùng sự chững lại từ thần đồng Ấn Độ Praggnanandhaa.

Sindarov khởi đầu bằng thắng lợi bản lề trước chính kỳ thủ Ấn Độ khi tận dụng chính xác sai lầm ở phần trung cuộc.

Tiếp đà hưng phấn, anh vượt qua Caruana trong màn rượt đuổi thời gian gay cấn ở tàn cuộc xe hơn hai tốt.

Tâm điểm của giải đấu xuất hiện ở cuộc chạm trán giữa Sindarov và Hikaru Nakamura. Cầm quân đen trong thế trận phòng thủ King's Indian, Sindarov đã cống hiến một ván cờ tấn công mẫu mực.

Sau khi mở màn bằng đòn thí tượng táo bạo, anh tiếp tục thí hai quân đổi để dồn ép đối thủ vào chân tường và giành chiến thắng ngoạn mục. Kỳ thủ 20 tuổi không giấu được sự tự hào khi gọi đây là ván đấu King's Indian hay nhất trong sự nghiệp của mình.

Ở ván tái đấu tiếp theo, Sindarov chủ động triển khai thế trận phòng ngự Berlin kiên cố để cầm hòa Nakamura, qua đó chính thức bước lên ngôi vô địch.

Kết quả chung cuộc, Praggnanandhaa ngậm ngùi về nhì, Fabiano Caruana đứng thứ ba và Hikaru Nakamura xếp thứ tư.

Đáng chú ý, “thần chớp” Nakamura, dù khởi đầu thuận lợi ở ngày mở màn đã đánh mất phong độ trong những khoảnh khắc then chốt và thừa nhận bản thân gặp khó trong việc thích nghi với nhịp cộng 5 giây.

Với tổng điểm 20,5 cùng khoản thưởng 168.000 USD, chức vô địch tại Saint Louis không chỉ là bước chạy đà hoàn hảo mà còn là lời cảnh báo đanh thép của Javokhir Sindarov gửi tới đương kim vô địch thế giới Gukesh Dommaraju trước thềm trận tranh ngôi Vua cờ 2026.