Ông Infantino có thể hưởng lợi lớn nếu dự án bán World Cup của FIFA được thông qua - Ảnh: REUTERS

Theo cuộc điều tra được báo The Guardian (Anh) công bố ngày 23-11, kế hoạch mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE, gọi nôm na là bán World Cup) của ông Infantino chứa đựng những điều khoản tài chính đặc biệt, có thể giúp một nhóm quan chức và nhà quản lý nhận khoản thù lao khổng lồ.

Ông Infantino có thể bỏ túi 1 tỉ USD?

Đáng chú ý, những người đứng sau dự án đã xây dựng một cơ chế thưởng bằng cổ phần, với giá trị có thể lên tới hàng tỉ USD nếu doanh nghiệp phát triển thuận lợi.

Theo The Guardian, tài liệu nội bộ FIFA ngày 17-7 cho thấy FFE dự kiến được thành lập để khai thác thương mại các giải đấu lớn, bao gồm World Cup nam, World Cup nữ và Club World Cup.

Doanh nghiệp này được định giá ban đầu khoảng 20 tỉ USD. FIFA dự kiến bán khoảng 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân, với số tiền thu về khoảng 4,2 tỉ USD.

Điều gây chú ý nhất nằm ở cơ chế thưởng dành cho nhóm điều hành FFE. Cụ thể, tối đa 5% vốn cổ phần sau pha loãng của doanh nghiệp có thể được dành cho chương trình thưởng, với quyền lợi gắn liền mức tăng giá trị công ty.

Theo tính toán của The Guardian, cứ mỗi 1 tỉ USD giá trị doanh nghiệp tăng thêm so với mức định giá ban đầu 20 tỉ USD, quỹ thưởng có thể tăng tối đa 50 triệu USD.

Như vậy, nếu giá trị FFE tăng lên 30 tỉ USD, nhóm điều hành có thể nhận khoản thưởng tương đương 500 triệu USD. Nếu doanh nghiệp đạt mức 40 tỉ USD, con số này sẽ lên tới 1 tỉ USD.

Đây mới chỉ là phép tính giả định dựa trên cơ chế thưởng được tiết lộ, không phải số tiền chắc chắn được chi trả.

Vậy ông Infantino có thể nhận được bao nhiêu trong khoản tiền khổng lồ ấy?

Theo tài liệu, ông được dự kiến giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị FFE. Hội đồng này có quyền quyết định việc phân bổ quyền lợi cổ phần thưởng cho nhóm quản lý.

Điều đó đặt ra câu hỏi về khả năng ông Infantino hưởng lợi từ chương trình thưởng. Tất nhiên, khó lòng nói rằng ông Infantino "ẵm trọn" khoản 1 tỉ USD trong dự tính kể trên, nhưng khoản chia cho ông chắc chắn sẽ chiếm phần lớn.

Mức lương 30 triệu USD mỗi năm gây tranh cãi

Nghi vấn ông Infantino có thể thu lợi cá nhân từ thương vụ thực tế đã xuất hiện trước khi The Guardian công bố tài liệu mới.

Ngày 1-8, nhà báo Martyn Ziegler của The Times dẫn các nguồn tố giác cho biết ông Infantino từng nhắm đến mức lương khoảng 30 triệu USD mỗi năm, chưa kể tiền thưởng, nếu đảm nhận vị trí lãnh đạo FFE.

Con số này gây choáng bởi theo các tài liệu tài chính của FIFA, tổng thu nhập và đãi ngộ hằng năm của Infantino hiện vào khoảng 6 triệu USD.

Điều đó có nghĩa mức lương được đồn đoán tại FFE cao gấp khoảng năm lần thu nhập hiện tại của ông.

Đáng chú ý, thông tin về mức lương 30 triệu USD cũng được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đề cập trong hồ sơ gửi tòa án liên bang Mỹ ngày 27-8, khi nêu những nghi vấn xung đột lợi ích liên quan đến thương vụ.

Đến tháng 10, Liên đoàn Bóng đá Na Uy tiếp tục yêu cầu các cơ quan quản trị FIFA xác minh liệu ông Infantino có từng được đề xuất nhận lương, tiền thưởng, cổ phần hoặc những lợi ích tài chính khác từ FFE hay không.

Ông Infantino (trái) nhận nhiều chỉ trích thời gian qua - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, phía Na Uy nhấn mạnh mức lương 30 triệu USD mới là thông tin báo chí, chưa được xác nhận bằng tài liệu chính thức.

Theo Le Monde, một số lãnh đạo bóng đá từng nghi ngờ ông Infantino muốn chuyển sang điều hành doanh nghiệp thương mại này sau khi kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch FIFA, dự kiến vào năm 2031.

Một phát hiện gây tranh cãi khác của The Guardian là FFE có thể được trao quyền khai thác thương mại các giải đấu thuộc FIFA trong thời hạn tối đa 96 năm, thông qua những hợp đồng cấp phép được gia hạn theo chu kỳ 12 năm.

Điều này đồng nghĩa các nhà đầu tư tư nhân có thể tham gia hưởng lợi từ nguồn thu thương mại của World Cup trong gần một thế kỷ.

Đáng nói, tài liệu nội bộ còn cho thấy thương vụ không trải qua quy trình đấu thầu cạnh tranh. Chính bộ phận tài chính FIFA cũng không trực tiếp được tiếp cận các điều khoản giao dịch trong quá trình chuẩn bị.

Kế hoạch FFE đã bị hủy ngày 31-7, sau khi vấp phải sự phản đối dữ dội từ UEFA cùng nhiều tổ chức bóng đá quốc tế.

Về những nghi vấn trục lợi, FIFA nhiều lần khẳng định ông Infantino không có kế hoạch hưởng lợi cá nhân từ thương vụ. Cơ quan này cũng từ chối bình luận khi The Guardian liên hệ về các tài liệu mới.