'Giáo sư' Wenger quyết định không tranh chức chủ tịch FIFA với ông Infantino

Giáo sư Arsene Wenger (phải) tuyên bố không tranh chức chủ tịch FIFA với ông Gianni Infantino - Ảnh: PA Wire

Ông Wenger (77 tuổi) từng được xem là đối thủ tiềm năng của chủ tịch FIFA Infantino, người đã đánh mất sự tin tưởng của UEFA sau "kế hoạch bán World Cup" gây tranh cãi. Nhưng theo các nguồn tin từ báo chí Anh, ông Wenger đã quyết định không tranh cử nhiệm kỳ này.

Các nguồn tin cho biết, một số quan chức cấp cao của FIFA đã "gặp gỡ ông Wenger để thuyết phục ông không tham gia tranh cử". Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) được cho là "đang tìm kiếm một ứng viên khác" để kịp hạn chót nộp hồ sơ đề cử vào ngày 18-11 tới.

Trước đó vào tháng 8, UEFA đã khuyến khích ông Wenger tham gia tranh cử. Họ tin ông Wenger là người duy nhất có khả năng đánh bại Infantino và đặt lợi ích của bóng đá lên hàng đầu. Hiện tại cựu huấn luyện viên này đã đảm nhiệm vai trò Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu tại FIFA từ năm 2019.

Ông nhận được sự tôn trọng lớn từ cộng đồng bóng đá thế giới nhờ những thành công tại Premier League, cũng như những dấu ấn trước đó tại quê nhà Pháp và Nhật Bản.

Wenger cũng tạo dựng được uy tín đáng kể tại châu Phi thông qua các công việc phát triển bóng đá trong khuôn khổ FIFA. Tuy nhiên, quyết định không tranh cử của vị chiến lược gia 77 tuổi này được xem là một đòn giáng mạnh vào UEFA.

Dù ông Wenger rút lui, chủ tịch Infantino hiện vẫn "đối mặt với sự cạnh tranh từ một trong những nhân vật hàng đầu của bóng đá châu Á" đó là ông Kozo Tashima, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản.

Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA khóa mới sẽ diễn ra vào tháng 3-2027 tại Morocco.