Ông Tashima sẽ thách thức ông Infantino trong cuộc bầu cử chủ tịch FIFA - Ảnh: JFA

Quyết định thách thức ông Infantino của phía Nhật Bản xuất phát một phần từ làn sóng bất bình sau vụ FIFA bất ngờ giảm án cho tuyển thủ Mỹ Folarin Balogun tại World Cup 2026.

Trong cuộc họp báo ngày 20-11 tại Chiba (Nhật Bản), ông Tashima, 68 tuổi, công khai chỉ trích cách FIFA xử lý vụ việc gây tranh cãi hồi tháng 7.

"Tôi từng là cầu thủ và huấn luyện viên, vì vậy hoàn toàn không thể chấp nhận cách xử lý vụ thẻ đỏ của Balogun. Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa nhận được lời giải thích. Tôi cảm thấy vô cùng phẫn nộ và đó là lý do tôi quyết định ra tranh cử", hãng tin Reuters dẫn lời ông Tashima.

Vụ việc bắt nguồn từ trận Mỹ thắng Bosnia và Herzegovina 2-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026, diễn ra ngày 1-7. Tiền đạo Balogun bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Tarik Muharemovic.

Theo quy định, cầu thủ nhận thẻ đỏ phải nghỉ trận tiếp theo. Điều đó đồng nghĩa Balogun không được tham dự cuộc đối đầu với Bỉ tại vòng 16 đội.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp gọi điện cho ông Infantino, đề nghị xem xét lại quyết định. Vị Tổng thống Mỹ sau đó công khai thừa nhận cuộc điện thoại này.

Ngày 5-7, FIFA bất ngờ thông báo đình chỉ thi hành án treo giò một trận của Balogun, với thời gian thử thách một năm. Nhờ vậy, tiền đạo này được phép ra sân gặp Bỉ.

FIFA viện dẫn điều 27 trong bộ quy tắc kỷ luật để giải thích quyết định, đồng thời khẳng định Ủy ban kỷ luật hoạt động độc lập, không chịu tác động từ bên ngoài.

Dù chiếc thẻ đỏ không bị xóa, việc Balogun thoát án treo giò vẫn gây phản ứng dữ dội. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) chỉ trích FIFA đã đưa ra quyết định "chưa từng có tiền lệ, khó hiểu và không thể biện minh", làm tổn hại tính công bằng của bóng đá.

Liên đoàn Bóng đá Bỉ cũng phản đối mạnh mẽ. Đến tháng 10, FIFA phải thông báo kế hoạch sửa đổi điều 27, vốn được sử dụng để tạo ngoại lệ cho Balogun.

AFC ủng hộ ông Infantino, nhưng Nhật Bản đứng ngoài cuộc - Ảnh: AFC

Đối với ông Tashima, đây là một trong những biểu hiện đáng lo ngại về cách điều hành FIFA dưới thời Infantino. Ông còn chỉ trích sự thiếu minh bạch trong hoạt động quản lý, đặc biệt là kế hoạch thu hút đầu tư tư nhân vào hoạt động thương mại các giải đấu, vốn bị phản đối và phải rút lại.

"Tôi không ra tranh cử vì muốn có một chức vụ. Tôi thực sự muốn cải thiện FIFA, đưa tổ chức này trở lại trong sạch, công bằng và khôi phục niềm tin", ông Tashima tuyên bố.

Ngày 5-11, ban lãnh đạo JFA nhất trí đề cử ông Tashima. Hồ sơ chính thức được gửi đến FIFA ngày 17-11, đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản có ứng viên tranh chức chủ tịch bóng đá thế giới.

Ông Tashima từng là tuyển thủ Nhật Bản, huấn luyện viên bóng đá trẻ, chủ tịch JFA và thành viên Hội đồng FIFA từ năm 2015.

Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 18-3-2027 tại Rabat (Morocco), với 3 ứng viên gồm Infantino, Tashima và chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp Philippe Diallo, người được UEFA ủng hộ.

Đây là lần đầu tiên Infantino phải đối mặt với đối thủ tranh cử kể từ khi đắc cử năm 2016.

Ông Tashima thừa nhận mình đang bất lợi khi Infantino vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ các liên đoàn châu Á và châu Phi. Tuy nhiên, đại diện Nhật Bản khẳng định chưa có ý định rút lui, đồng thời để ngỏ khả năng phối hợp với ông Diallo nhằm tạo sức ép lên đương kim chủ tịch FIFA.