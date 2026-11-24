Kỳ thủ số 1 thế giới Magnus Carlsen nghiêng hẳn phần thắng về Sindarov - Ảnh: FIDE

Trước giờ thi đấu của trận tranh ngôi vô địch cờ vua thế giới FIDE 2026 (tranh ngôi Vua cờ) khởi tranh vào tối 24-11 giữa Gukesh Dommaraju (Ấn Độ) và Javokhir Sindarov (Uzbekistan), các huyền thoại cùng siêu Đại kiện tướng có những nhận định khác nhau.

Đáng chú ý, trong khi dàn siêu Đại kiện tướng đương đại đồng loạt nghiêng về kỳ thủ đến từ Uzbekistan, huyền thoại Garry Kasparov lại đặt niềm tin vào bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Cụ thể, huyền thoại làng cờ Garry Kasparov cho rằng yếu tố kinh nghiệm tại sân khấu lớn nhất hành tinh sẽ giúp đại diện Ấn Độ đứng vững trước sóng gió:

"Theo đánh giá của tôi, lối chơi của Sindarov mang lại nhiều tính giải trí hơn, nhưng kinh nghiệm trong một trận chung kết thế giới cũng quan trọng không kém và Gukesh Dommaraju đang nắm giữ điều đó.

Cậu ấy là một đối thủ cực kỳ khó bị đánh bại. Đó là lý do tôi đánh giá cơ hội chiến thắng của Gukesh nhỉnh hơn một chút. Đôi khi thời gian chuẩn bị dài hay ngắn không phải là tất cả, chính kinh nghiệm mới là yếu tố định đoạt cục diện".

Kasparov là một trong những kỳ thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của làng cờ vua - Ảnh: FIDE

Trái ngược với tiền bối Kasparov, kỳ thủ số 1 thế giới Magnus Carlsen lại đưa ra nhận định:

"Ở thời điểm này, gần như không thể chọn ai khác ngoài Sindarov, dù chúng ta đều biết bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong một trận tranh ngôi vô địch thế giới. Gukesh vẫn bộc lộ những điểm yếu rất rõ trong cách hiểu và xử lý các dạng thế trận phức tạp, còn Sindarov thì không. Kỳ thủ người Uzbekistan toàn diện hơn rất nhiều".

Đồng quan điểm với Carlsen, siêu Đại kiện tướng Hikaru Nakamura thậm chí còn dự báo một kịch bản áp đảo dành cho kẻ thách thức:

"Nếu nhìn nhận một cách khách quan, tôi khó có thể hình dung kịch bản Sindarov không giành chiến thắng. Tôi vẫn mong chờ một cuộc so tài cân bằng, nhưng nhiều khả năng chúng ta sẽ được chứng kiến Sindarov thắng rất thuyết phục - giống như cách Magnus Carlsen từng đánh bại Viswanathan Anand vào năm 2013 vậy".

Trong khi đó, á quân thế giới năm 2018 Fabiano Caruana cũng chọn Javokhir Sindarov là ứng viên sáng giá hơn, nhưng tỏ ra thận trọng trước khả năng phản kháng của nhà đương kim vô địch:

"Tôi nghiêng về Javokhir Sindarov sau màn trình diễn ấn tượng tại Giải Candidates cùng phong độ bùng nổ hiện tại, nhưng tôi không nghĩ đây sẽ là một trận đấu dễ dàng. Mọi người đang đặt cửa thắng rất cao cho cậu ấy vì sự ổn định vượt trội, còn Gukesh lại đang trải qua giai đoạn chững lại. Dẫu vậy, tôi vẫn tin trận đấu này sẽ diễn ra vô cùng giằng co và sít sao".

Trận tranh chức vô địch cờ vua thế giới FIDE 2026 (tranh ngôi Vua cờ) diễn ra từ ngày 24-11 đến 11-12 tại Cologny, Geneva, Thụy Sĩ theo thể thức 14 ván cờ tiêu chuẩn. Kỳ thủ nào chạm cột mốc 7,5 điểm trước sẽ chính thức lên ngôi vô địch và trận đấu sẽ lập tức khép lại.