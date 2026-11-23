Sindarov thể hiện phong độ ấn tượng tính từ đầu năm 2026 - Ảnh: FIDE

Trước thềm trận tranh ngôi Vua cờ thế giới 2026 được diễn ra vào ngày 24-11, Đại kiện tướng trẻ người Uzbekistan Javokhir Sindarov đã hoàn tất quá trình chuẩn bị không thể ấn tượng hơn.

Sindarov phá kỷ lục của Magnus Carlsen

Dù từng gây tiếng vang lớn với chức vô địch World Cup cờ vua 2025, Sindarov vẫn không được giới chuyên môn xếp vào nhóm ứng viên nặng ký nhất khi bước vào giải Candidates 2026 - giải đấu tìm ra người thách đấu với Vua cờ Gukesh.

Giữa dàn siêu đại kiện tướng dày dạn kinh nghiệm trong top 10 thế giới như Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana hay Anish Giri, tài năng 20 tuổi khi ấy chỉ được xem là một ẩn số thú vị.

Thế nhưng, Sindarov đã khiến người hâm mộ cờ vua phải ngỡ ngàng bằng tâm thế tự tin và tư duy chiến thuật sắc bén.

Ngay từ những vòng mở màn, đại kiện tướng trẻ người Uzbekistan chủ động chọn lối đánh tấn công, sẵn sàng thí quân mạo hiểm để giành thế chủ động.

Sự liều lĩnh đó thực chất được xây dựng trên nền tảng chuẩn bị khai cuộc cực kỳ kỹ lưỡng, giúp anh liên tiếp hạ gục Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana và Rameshbabu Praggnanandhaa để sớm “một mình một ngựa” trên đỉnh bảng xếp hạng.

Không chỉ sắc bén trong tấn công, Sindarov còn cho thấy sự già dặn đáng kinh ngạc ở khả năng phòng ngự và điều tiết nhịp độ.

Với 6 chiến thắng cùng thành tích bất bại xuyên suốt giải đấu, kỳ thủ 20 tuổi chính thức xô đổ kỷ lục của huyền thoại Magnus Carlsen để trở thành người giành nhiều ván thắng nhất tại một kỳ Candidates, kể từ khi giải áp dụng thể thức vòng tròn hai lượt 8 người vào năm 2013.

Khi nắm lợi thế an toàn ở giai đoạn lượt về, kỳ thủ sinh năm 2005 lập tức chuyển sang lối chơi thực dụng để bảo toàn ngôi đầu - một sự "cáo già" nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn.

Chiến tích lịch sử tại Candidates đưa Javokhir Sindarov (20 tuổi) bước vào trận chung kết thế giới gặp đương kim vô địch Gukesh Dommaraju (21 tuổi).

Cuộc đối đầu này chính thức đi vào lịch sử với tư cách trận tranh ngôi Vua cờ trẻ nhất mọi thời đại, khi tổng số tuổi của hai kỳ thủ cộng lại chỉ là 41.

Sự chuẩn bị ấn tượng trước trận tranh ngôi Vua cờ

Để có bước chạy đà hoàn hảo nhất cho trận đại chiến, Sindarov tiếp tục thi đấu ấn tượng trong suốt mấy tháng qua, đặc biệt đã giành huy chương vàng cùng tuyển Uzbekistan tại Olympiad 2026 (cuối tháng 9) và lên ngôi vô địch thuyết phục tại giải Clutch Chess: Champions Showdown 2026 vừa diễn ra vào cuối tháng 10.

Sự thăng tiến vượt bậc của anh còn được thể hiện rõ qua những con số biết nói trên bảng xếp hạng FIDE.

Chỉ tính riêng trong năm 2026, Sindarov đã tích lũy thêm 55,1 Elo cờ tiêu chuẩn, 51,1 Elo cờ nhanh và 93 Elo cờ chớp, qua đó vươn lên vị trí thứ 4 thế giới.

Tổng thống Uzbekistan đích thân trao tặng huân chương cho Sindarov (trái) sau thành tích tại Candidates 2026 - Ảnh: Uzchess



Với phong độ hủy diệt cùng bản lĩnh đã được trui rèn qua những sân chơi khắc nghiệt nhất, Javokhir Sindarov đang hội tụ đủ mọi yếu tố để soán ngôi Vua cờ.

Nếu đương kim Vua cờ Gukesh không có sự chuẩn bị tối ưu nhất, làng cờ vua thế giới có thể sẽ được chứng kiến nhà vô địch thế giới thứ 19 vào tháng 12-2026.

Trận tranh chức vô địch cờ vua thế giới FIDE 2026 (tranh ngôi Vua cờ) diễn ra từ ngày 24-11 đến 11-12 tại Cologny, Geneva, Thụy Sĩ theo thể thức 14 ván cờ tiêu chuẩn. Kỳ thủ nào chạm cột mốc 7,5 điểm trước sẽ chính thức lên ngôi vô địch và trận đấu sẽ lập tức khép lại. Trong trường hợp hai kỳ thủ hòa nhau với tỉ số 7-7 sau 14 ván đấu chính thức, ngôi Vua cờ thế giới sẽ được quyết định bằng loạt tie-break. Tương tự như trận tranh ngôi Vua cờ năm 2024 giữa Đại kiện tướng Gukesh và Đinh Lập Nhân, quỹ tiền thưởng của giải đấu năm nay vẫn là 2,5 triệu USD. Sau trận chung kết, nhà vô địch sẽ nhận được 1,35 triệu USD, trong khi á quân có được 1,15 triệu USD tiền thưởng.