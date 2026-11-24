Các đội ghe tranh tài chiều 24-11 - Ảnh: KHẮC TÂM

Sau hai ngày tranh tài hấp dẫn trên sông Maspéro, thuộc phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, giải đua ghe ngo TP Cần Thơ mở rộng năm 2026 đã khép lại vào chiều tối 24-11.

Ở cự ly thi đấu nam 1.200m, đội Prêk On Đơk 2 (xã Nhu Gia, TP Cần Thơ) đoạt giải nhất; Prếk Tà Cuôn (Gia Hòa, TP Cần Thơ) giải nhì; Chrungkhmer (Cà Mau) giải ba và đội Sro Lôn 2 (phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) đoạt giải tư.

Trong khi ở cự ly nữ 1.000m, đội Tum Núp (xã An Ninh, TP Cần Thơ) đoạt giải nhất; Kos Thum 1 (Cà Mau) giải nhì; Udom Meanchey (Cà Mau) giải ba và Kos Thum 2 (Cà Mau) giải tư. Đây là lần thứ 4 liên tiếp đội ghe nữ Tum Núp giành giải nhất.

Tiền thưởng giải nhất là 200 triệu đồng, giải nhì 150 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng và giải tư 80 triệu đồng cho cả nội dung nam và nữ.

Giải đua ghe Ngo TP. Cần Thơ mở rộng năm 2026 diễn ra trong hai ngày 23 và 24-11. Đây là lần đầu tiên số đội ghe đăng ký tham gia kỷ lục với 84 đội, trong đó 67 đội nam, 17 đội nữ đến từ TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau, với gần 7.000 vận động viên.

Đua ghe ngo là môn thể thao truyền thống, đòi hỏi tinh thần đoàn kết, dũng cảm, đồng tâm hiệp lực của cả tập thể. Chính tinh thần chung sức, đồng lòng này đã làm nên giá trị cao đẹp và sức sống bền bỉ của môn đua ghe ngo qua nhiều năm.