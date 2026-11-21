Một tiết mục nghệ thuật truyền thống Khmer Nam Bộ tại đêm Khai mạc lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 - Ảnh: TRUNG PHẠM

Tối 21-11, tại Công viên 30/4 (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ), Lễ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 gắn với chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) diễn ra rộn ràng, mở đầu cho chuỗi ngày hội đặc sắc nhất miền sông nước.

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện dưới sự chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng Ban Tổ chức - nhấn mạnh trong vị thế và tầm nhìn mới sau khi sáp nhập Cần Thơ cùng Sóc Trăng và Hậu Giang, lễ hội không chỉ là dịp để đồng bào Khmer gìn giữ di sản mà còn là ngày hội đại đoàn kết của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa.

Sự kiện càng thêm ý nghĩa khi gắn với kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 – 24-11-2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên trên phạm vi cả nước, tạo động lực quảng bá hình ảnh và kích cầu du lịch địa phương.

Ngay sau nghi thức khai mạc, hàng ngàn người dân và du khách đã mãn nhãn với chương trình nghệ thuật "Sắc màu di sản Phương Nam" dài 90 phút.

Mở màn bằng tiết mục khai từ "Trăng gọi dòng sông" với hình tượng tiên nữ Kayno thanh thoát do Hoa hậu Phan Thị Mơ thể hiện, đêm diễn dẫn dắt khán giả qua ba chương: "Sông trăng mở hội", "Sắc màu Phương Nam - Hội tụ di sản" và "Cần Thơ bừng sáng tương lai".

Thả đèn nước và ghe Cà Hâu trên sông Maspéro - Ảnh: TRUNG PHẠM

Du khách và người dân vui chơi trên đường phố, bên bờ sông Maspéro, TP Cần Thơ - Ảnh: TRUNG PHẠM

Âm vang dàn nhạc ngũ âm (Pin Piêt), vũ kịch Rô băm, nhịp giã cốm dẹp (Om Bóc) hòa quyện cùng câu hò, điệu lý miệt vườn và những ca khúc trẻ trung qua phần trình diễn của NSND Trọng Phúc, ca sĩ Đông Hùng, Tiến Tới, Quách Phú Thành, Hoàng Nghiệp cùng Đoàn nghệ thuật Khmer Sóc Trăng đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc.

Đêm khai mạc khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ và vòng múa Rom Vông kết đoàn ấm áp giữa lãnh đạo, nghệ sĩ và đông đảo người dân, du khách.

Diễn ra từ ngày 21 đến 24-11, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên, như trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu rực rỡ trên sông Maspéro, lễ cúng trăng và Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền. Đặc biệt, Giải Đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng năm nay quy tụ tới 84 đội ghe nam, nữ - con số kỷ lục từ trước đến nay, hứa hẹn những màn bứt phá nghẹt thở, dậy sóng sông nước miền Tây trong những ngày tới.