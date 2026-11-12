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Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động mừng ngày Văn hóa Việt Nam

tác giả
KHẮC TÂM
KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

Giải đua ghe ngo năm 2026 của tỉnh Vĩnh Long thu hút 23 đội tham gia, trong đó có 13 đội nam và 10 đội ghe nam, nữ phối hợp. Tổng giá trị giải thưởng 900 triệu đồng.

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Ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại họp báo: Ảnh: KHẮC TÂM

Ngày 12-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo công bố sự kiện hoạt động "Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam và lễ hội Ok Om Bok gắn liền với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2026".

Ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long - chia sẻ mục đích tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), nhằm tạo đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng, thiết thực, khẳng định vai trò của văn hóa trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài ra, còn nhằm tôn vinh, giới thiệu và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc, di sản văn hóa, nghệ thuật dân gian và các thành tựu xây dựng đời sống văn hóa.

Thời gian tổ chức tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch năm 2026 diễn ra từ ngày 18-11 đến 24-11.

Ttrong tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra nhiều hoạt động, như: Lễ khai mạc tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và lễ hội Ok Om Bok; khánh thành công trình văn hóa, du lịch khu lưu niệm cố soạn giả - nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu, kinh phí xây dựng 70 tỉ đồng, từ nguồn xã hội hóa; không gian ẩm thực Nam bộ.

Hội chợ xúc tiến thương mại - sản phẩm công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP; hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer; liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer; tổ chức hoạt động con đường nghệ thuật - không gian văn hóa dân tộc - hành trình di sản; biểu diễn múa rối nước; một số hoạt động thể dục, thể thao nổi bật…

Riêng giải đua ghe ngo, hiện có 13 đội nam và 10 đội nam nữ phối hợp tham gia. Giải nhất 120 triệu đồng, giải nhì 100 triệu và giải ba 80 triệu đồng, tổng giải thưởng 900 triệu đồng.

- Ảnh 2.Ghe ngo của người Khmer làm từ vật liệu gì mà dài 30m, chở đến 72 vận động viên?

Chiếc ghe ngo được làm gần giống hình con rắn dài từ 25-30m, được xem là một vật phẩm vô cùng linh thiêng của mỗi ngôi chùa và phum sóc của người Khmer.

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KHẮC TÂM
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    Chủ đề: đua ghe Ngo văn hóa Người Khmer Vĩnh Long

    Dòng sự kiện: Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11

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