FPT Play giành hai giải thưởng tại MMA SMARTIES™ Vietnam 2026

Dự án “Tiến lên Việt Nam” cho Sea Games 33 đạt giải tại MMA Smarties™ Vietnam 2026 - Ảnh: DNCC

Tại lễ trao giải MMA SMARTIES™ Vietnam 2026 diễn ra tối 29-10, FPT Play được trao giải Bạc ở hạng mục "Partnership, PR & Branded Content Excellence" (Hợp tác, PR và Nội dung thương hiệu xuất sắc) và giải Đồng ở hạng mục "Design/Customer/User Experience" (Thiết kế, Trải nghiệm khách hàng và Trải nghiệm người dùng).

Cả hai giải thưởng đều ghi nhận dự án marketing "Tiến lên Việt Nam" được FPT Play triển khai nhân dịp SEA Games 33. Theo đơn vị, đây là dự án kết hợp nội dung thể thao, hoạt động tương tác trên nền tảng số và các chương trình cổ vũ trực tiếp, nhằm tăng kết nối giữa người hâm mộ với các đội tuyển Việt Nam.

Kết nối hoạt động trực tuyến và trực tiếp

Dự án "Tiến lên Việt Nam" được triển khai với mục tiêu đưa hành trình thi đấu của các đội tuyển tại SEA Games 33 đến gần hơn với khán giả, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết và cổ vũ thể thao nước nhà.

Với dự án này, FPT Play hướng đến kết nối trải nghiệm trên nền tảng số với các hoạt động tương tác và cổ vũ ngoài đời thực, tạo cơ hội để người hâm mộ chủ động tham gia và cùng tiếp lửa cho các đội tuyển Việt Nam.

Giải thưởng MMA SMARTIES™ Vietnam 2026 dành cho FPT Play - Ảnh: DNCC

Đơn vị triển khai chiến lược WCPC gồm bốn giai đoạn: Watch (theo dõi), Connect (kết nối), Participate (tham gia) và Cheer (cổ vũ). Theo đó, người hâm mộ có thể theo dõi các trận đấu, tương tác trên nền tảng trực tuyến và tham gia các hoạt động cổ vũ ngoài đời thực.

Đại diện FPT Play nhận giải MMA SMARTIES™ Vietnam 2026 - Ảnh: DNCC

Theo số liệu FPT Play công bố, dự án ghi nhận 300.000 người dùng mới, 400.000 lượt tải ứng dụng và 1,8 tỉ lượt xem trên mạng xã hội. Lượng người xem đồng thời trên TikTok đạt 1,4 triệu lượt.

Mở rộng nội dung bản quyền thể thao và giải trí

Bên cạnh hoạt động marketing, FPT Play phát triển danh mục nội dung gồm phim bộ, chương trình giải trí, hoạt hình, anime và các chương trình do đơn vị sản xuất. Kho nội dung của đơn vị có nhiều phim bộ mới từ thị trường phim các nước châu Á, Âu Mỹ. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng liên tục cập nhật các chương trình giải trí, phim hoạt hình và anime theo mùa, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nội dung của nhiều nhóm khán giả.

Trong lĩnh vực thể thao, nền tảng này đang khai thác bản quyền nhiều giải đấu trong nước và quốc tế như Ngoại hạng Anh, V.League 1, V.League 2, Cúp Quốc gia, UFC, Zuffa Boxing, NBA, VBA, các giải bóng rổ thuộc hệ thống VBF và các giải pickleball thuộc PPA Tour Asia.

Ở mảng nội dung tự sản xuất, chương trình "AI LÀ AI?" được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026 ở hạng mục Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đột phá trong sáng tạo nội dung.

Theo FPT Play, chương trình ghi nhận 2 tỉ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội trong thời gian phát sóng. Tập 1 và tập 7 cùng đạt 359,5 triệu lượt xem, các tập còn lại có lượng xem trung bình hơn 200 triệu lượt mỗi tập.

Cải tiến công nghệ và trải nghiệm người dùng

Ông Đinh Công Nghiêm, đại diện ê-kíp sản xuất chương trình "AI LÀ AI?" tại lễ trao Giải thưởng Sáng tạo Nội dung số Việt Nam 2026 - Ảnh: DNCC

Cùng với việc phát triển nội dung, FPT Play cho biết đang đầu tư hạ tầng, tối ưu khả năng vận hành trên nhiều thiết bị và ứng dụng công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI). Đơn vị công bố hiện có hơn 35 triệu người dùng.

Trong năm 2026, FPT Play nhận một số giải thưởng khác, gồm Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026; Top 5 Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng tại Better Choice Awards 2026 và giải thưởng lĩnh vực Công nghệ Truyền thông (MediaTech) tại Sao Khuê 2026.

FPT Play nhận Giải thưởng Better Choice Awards 2026 - Ảnh: FPT Play

Mới đây, đơn vị ra mắt giao diện mới trên website và ứng dụng di động sử dụng hệ điều hành iOS, Android. Những thay đổi tập trung vào bố cục, hệ thống điều hướng và các tiện ích, nhằm hỗ trợ người dùng tìm kiếm, lựa chọn nội dung thuận tiện hơn. Ứng dụng FPT Play hiện cũng được cung cấp trên Smart TV, điện thoại, máy tính và FPT Play Box.

Từ dự án "Tiến lên Việt Nam" đến việc phát triển nội dung và cải tiến ứng dụng, FPT Play cho biết tiếp tục tập trung vào việc mở rộng trải nghiệm giải trí, thể thao trên nền tảng số.

Tải ứng dụng FPT Play tại https://fptplay.go.link/hYJKv, đăng ký tài khoản và lựa chọn gói dịch vụ phù hợp để không chỉ khám phá kho nội dung giải trí, thể thao đa dạng trên nhiều thiết bị, mọi lúc, mọi nơi mà còn tận hưởng hành trinh trải nghiệm đầy thú vị mà FPT Play mang đến cho khách hàng.

Giao diện mới của FPT Play - Ảnh: FPT Play