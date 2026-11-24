Futsal TP.HCM (trắng) toàn thắng vòng bảng, giành vé vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng A - Ảnh: TSN

Đội tuyển futsal TP.HCM khép lại vòng bảng Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 bằng chiến thắng 4-1 trước Đồng Tháp vào chiều tối 24-11. Kết quả này giúp thầy trò HLV Trần Văn Vũ toàn thắng cả ba trận, giành 9 điểm và đứng đầu bảng A.

Trước lượt trận cuối, cả TP.HCM và Đồng Tháp đều đã có 6 điểm sau hai chiến thắng trước Tây Ninh và Quảng Ngãi. Vì vậy, cuộc đối đầu tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng, dù cả hai đội đã sớm có vé vào bán kết.

Với lợi thế sân nhà, futsal TP.HCM chủ động kiểm soát thế trận và liên tục tìm cách xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Đồng Tháp gây ra không ít khó khăn, nhưng đội chủ nhà vẫn tìm được bàn khai thông bế tắc trong hiệp 1 nhờ pha lập công của Nguyễn Tiến Hùng.

Sau giờ nghỉ, các cầu thủ TP.HCM gia tăng sức ép và tận dụng cơ hội tốt hơn. Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Hoàng Quân cùng Châu Đoàn Phát lần lượt ghi bàn, giúp đội chủ nhà tạo cách biệt 4-0. Đồng Tháp chỉ có thể ghi bàn danh dự trước khi trận đấu khép lại với tỉ số 4-1.

Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của futsal TP.HCM tại giải. Trước đó, đội chủ nhà vượt qua Tây Ninh 2-0 trong trận ra quân trước khi đánh bại Quảng Ngãi 4-0 để sớm mang về tấm vé vào bán kết Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Tại bán kết, đội chủ nhà sẽ gặp đội nhì bảng B. Vị trí này được xác định sau cuộc đối đầu giữa Quảng Ninh và Đồng Nai vào ngày mai (25-11). Trong khi đó, Đồng Tháp sẽ chạm trán Hà Nội, đội đã chắc chắn đứng đầu bảng B.

Các trận bán kết môn futsal Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ diễn ra vào ngày 27-11, trước khi trận chung kết tranh HCV được tổ chức vào ngày 29-11.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội đã diễn ra vào tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.