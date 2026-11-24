Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh gia nhập đội cổ vũ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Video: ĐỨC PHONG

Cả Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đều thuộc đơn vị TP.HCM, là những tay cơ hàng đầu ở nội dung carom 3 băng. Trình độ của họ đã vươn tầm ra thế giới khi đạt được nhiều chức vô địch ấn tượng.

Thế nhưng tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra ngay trên sân nhà, hai cơ thủ này đều không thể tham dự vì các lý do riêng khác nhau. Thay vào đó, đại diện cho thành phố tham dự nội dung carom 3 băng là Trần Thanh Lực và Nguyễn Hoàn Tất.

Dù không có suất đánh Đại hội, nhưng Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh rất siêng năng đến xem thi đấu để cổ vũ cho các VĐV. Trong hai ngày 23 và 24-11, họ đều xuất hiện trên khán đài Nhà thi đấu Nguyễn Du để cổ vũ cho người đồng đội Nguyễn Như Lê thi đấu bán kết và chung kết nội dung carom 1 băng.

Cứ sau mỗi điểm Như Lê ghi được là lập tức trên khán đài xuất hiện những tiếng hò reo cổ vũ, vỗ tay từ Quyết Chiến, Vinh Bao (biệt danh của Bao Phương Vinh).

Người hâm mộ bộ môn billiards và snooker tại TP.HCM cũng kéo đến rất đông để xem những màn so tài nảy lửa, kịch tính. Họ cũng có dịp giao lưu với các thần tượng như Quyết Chiến, Bao Phương Vinh.

Bao Phương Vinh cùng các thành viên tuyển billiards và snooker TP.HCM cổ vũ cho các đồng đội - Ảnh: ĐỨC PHONG

Nhà thi đấu Nguyễn Du chật kín khán giả trong những ngày tranh tài môn billiards và snooker - Ảnh: ĐỨC PHONG

Dù vậy, khá đáng tiếc khi đến lúc này, đội TP.HCM thi đấu chưa thật sự như ý. Ở chung kết carom 1 băng chiều 24-11, Như Lê chịu khuất phục trước Vương Minh Thiện (Bắc Ninh) với tỉ số 70-100 nên chỉ giành huy chương bạc.

Trước đó ở nội dung pool 9 bi nam, Dương Quốc Hoàng cũng bị loại sớm bởi nhà vô địch sau đó là Chu Việt Hoàng. Trong khi đó, nội dung snooker 6 bi đỏ đơn nam chứng kiến hai cơ thủ Nguyễn Nhật Thanh, Kiều Thiên Khôi dừng bước tại bán kết trong cùng ngày 24-11.

Hy vọng cho billiards và snooker TP.HCM sẽ còn được đặt vào các nội dung carom 3 băng nữ, carom 3 băng nam, pool 10 bi nam. Dù các tay cơ chủ nhà thi đấu chưa thành công, người hâm mộ vẫn kéo đến xem rất đông, tạo ra bầu không khí vô cùng sôi động.

Liên đoàn Billiards và Snooker TP.HCM (HBSF) đánh giá: "Các khán đài gần như được lấp kín, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, lan tỏa tình yêu và niềm đam mê với bộ môn billiards. Không chỉ là sân chơi tranh tài, sự kiện còn trở thành điểm hẹn giao lưu, kết nối những người yêu thích bộ môn này, góp phần đưa hình ảnh billiards đến gần hơn với công chúng".

Anh tài xế taxi vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 Chấp nhận từ bỏ công việc để đi theo thể thao chuyên nghiệp không phải là chuyện dễ. Nhưng với Chu Việt Hoàng, quyết định liều lĩnh đã mang đến cho anh thành công với tấm huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.



