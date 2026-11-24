Boxing đang tranh tài sôi nổi ở Nhà thi đấu Quân khu 7 - Ảnh: HBF

Trước đó, từ ngày 22-11, môn cầu lông mới đấu vòng đầu các nội dung cá nhân, Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương đã hết ghế. Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 phải bố trí thêm chỗ dưới sân cho khán giả đến cổ vũ.

Các môn võ của Đại hội Thể thao toàn quốc được dự báo sẽ có sự tham dự của hàng vạn khán giả đến các nhà thi đấu của TP.HCM theo dõi và cổ vũ.

Nhà thi đấu Quân khu 7 (202 Hoàng Văn Thụ) là điểm hẹn từ ngày 23 đến hết tháng 11 khi diễn ra thi đấu môn boxing.

Ngay ngày mở màn 23-11, Nguyễn Thị Tâm (Hà Nội) đã thắng Vũ Cao Như Yến (Quảng Trị) ở vòng loại hạng 50-52kg nữ.

Chủ nhà TP.HCM cũng mang đến lực lượng đông nhất giải với 24 võ sĩ, trong cuộc đua giành 27 bộ huy chương giữa 29 đoàn. Khán giả muốn xem những trận tranh HCV có thể đánh dấu ngày 30-11, với hai buổi chung kết dự kiến bắt đầu lúc 14h30.

Ở Nhà thi đấu phường Tân Thuận, sàn võ cổ truyền vừa khép lại phần thi quyền. Từ ngày 25 đến 28-11, sàn đấu chuyển sang đối kháng. Trong bốn ngày, 223 võ sĩ sẽ thượng đài với lịch dự kiến lên đến 196 trận.

Môn vovinam trước đó cũng thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ với những khán đài kín CĐV - Ảnh: QUANG LIÊM

Từ ngày 3 đến 5-12, người mê võ có thể trở lại nhà thi đấu Quân khu 7 để xem MMA lần đầu góp mặt ở Đại hội. Mười bộ huy chương chia đều cho MMA truyền thống và MMA hiện đại.

Trong số những gương mặt dự kiến thượng đài có Trần Ngọc Lượng, Phạm Văn Nam và Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa, những võ sĩ từng khoác áo tuyển Việt Nam tại SEA Games 33.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội đã diễn ra vào tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

Ánh Viên giành HCV đầu tiên sau gần 4 năm tuyên bố giải nghệ Tối 23-11, Nguyễn Thị Ánh Viên bơi lượt đầu, giúp Quân Đội giành HCV tiếp sức 4x200m tự do nữ và phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tới 12,22 giây.



