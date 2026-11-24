Những màn trình diễn ấn tượng tại buổi lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo thống kê của Socialite, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đo lường và phân tích dữ liệu mạng xã hội, việc TP.HCM đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đã tạo ra 55.038 lượt thảo luận trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 22-11.

Thể thao lần hiếm hoi vươn lên top đầu

Trong số 20 sự kiện và chiến dịch được Socialite thống kê trong tuần, Đại hội chỉ xếp sau đêm diễn thuộc live show See The Light của ca sĩ Mỹ Tâm (62.346 lượt thảo luận).

Đứng thứ ba là sự kiện giới thiệu album của ca sĩ Hồ Ngọc Hà với 43.891 lượt thảo luận. Những chương trình đình đám khác như buổi gặp gỡ người hâm mộ của Ninh Dương Lan Ngọc, đêm nhạc V-Beyond hay các chiến dịch quảng bá của Samsung, Vivo đều xếp sau Đại hội.

Đây là một kết quả đáng chú ý bởi những bảng xếp hạng dạng này thường chứng kiến sự áp đảo của các hoạt động văn hóa, giải trí và chiến dịch tiếp thị của các thương hiệu lớn.

Trong những bảng xếp hạng trước đây của Socialite, thể thao cũng từng góp mặt. Tuy nhiên, không ít sự kiện thuộc lĩnh vực này gắn liền với các chiến dịch quảng bá thương mại hoặc kết hợp giữa thể thao và âm nhạc.

Việc một đại hội thể thao cấp quốc gia vươn lên nhóm dẫn đầu là hiện tượng hiếm gặp.

Xét về đặc thù truyền thông, các chương trình giải trí vốn sở hữu nhiều lợi thế trong việc tạo ra lượng thảo luận trên không gian mạng.

Những buổi biểu diễn âm nhạc hay gặp gỡ người hâm mộ thường đi kèm chiến dịch truyền thông được triển khai bài bản, với sự tham gia của nghệ sĩ, người có ảnh hưởng và các trang cộng đồng.

Bản thân người hâm mộ nghệ sĩ cũng có xu hướng tích cực đăng tải nội dung, chia sẻ hình ảnh, bình luận và tương tác để ủng hộ thần tượng.

Sức hút toàn diện của Đại hội Thể thao toàn quốc

Trong khi đó, sức hút của thể thao không phải lúc nào cũng được phản ánh đầy đủ qua những chỉ số trên mạng xã hội.

Người hâm mộ có thể dành hàng giờ theo dõi các cuộc tranh tài, trực tiếp đến sân cổ vũ hoặc cập nhật kết quả qua báo chí, nhưng lại không được ghi nhận nhiều bằng những sự kiện giải trí qua góc nhìn mạng xã hội.

Bảng xếp hạng các sự kiện giải trí sôi động nhất tuần qua - Ảnh: SOCIALITE

Ngoại trừ bóng đá và một số giải đấu có tính thương mại cao, các sự kiện thể thao tại Việt Nam cũng ít được triển khai những chiến dịch truyền thông số rầm rộ như trong ngành công nghiệp giải trí.

Người hâm mộ thể thao thường cũng có xu hướng dành nhiều sự quan tâm đến các sự kiện quốc tế (ví dụ như đội U17 Việt Nam đang tham dự World Cup U17) hơn là những giải đấu trong nước.

Vì vậy, vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng tuần qua đã phần nào cho thấy tầm vóc và sức lan tỏa của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, là một thành công "hữu xạ tự nhiên hương".

Bên cạnh lễ khai mạc hoành tráng tối 21-11, những cuộc tranh tài hấp dẫn, màn so tài giữa các VĐV hàng đầu Việt Nam cùng hàng loạt kỷ lục được thiết lập ngay trong những ngày đầu thi đấu đã tạo nên sức nóng cho Đại hội.

Đáng nói, khoảng thời gian đo lường của Socialite kết thúc vào ngày 22-11, tức chỉ một ngày sau lễ khai mạc chính thức.

Kết quả này cũng mang đến một tín hiệu tích cực cho thể thao Việt Nam. Trong bối cảnh bóng đá lâu nay chiếm phần lớn sự quan tâm của công chúng dành cho thể thao, sức lan tỏa của Đại hội cho thấy những môn thi đấu khác hoàn toàn có khả năng thu hút sự chú ý rộng rãi nếu được tổ chức và truyền thông tốt.

Đoàn thể thao Quân đội diễu hành trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

TP.HCM được giao quyền chủ động 3 nhiệm vụ quan trọng Chia sẻ về điểm khác biệt lớn trong kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 với những kỳ Đại hội trước đây, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam - ông Nguyễn Hồng Minh cho biết: "Trong suốt gần 3 năm qua, sự phối hợp giữa Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM cùng các địa phương liên quan luôn được duy trì chặt chẽ. Công tác chuẩn bị và tổ chức của Đại hội X có những thay đổi rất thực chất so với các kỳ trước. Thay đổi lớn nhất nằm ở tư duy phân cấp, ban tổ chức giao quyền cho TP.HCM chủ động hoàn toàn 3 nhiệm vụ quan trọng: tổ chức lễ khai mạc, vận động tài trợ, triển khai công tác tuyên truyền. Chính sự tự chủ này đã cho phép thành phố phá vỡ khuôn mẫu cũ, đưa lễ khai mạc ra không gian mở tại công viên bờ sông Sài Gòn, kết hợp với lễ rước đuốc đường thủy từ Bến Nhà Rồng nhằm giới thiệu một đô thị sông nước năng động, hiện đại. Trên góc độ nguồn lực, việc phát huy thế mạnh của một trung tâm kinh tế lớn giúp TP.HCM chủ động tiếp cận, đồng hành cùng các doanh nghiệp để đẩy mạnh xã hội hóa, giảm tối đa áp lực cho ngân sách nhà nước. Sự chủ động, sáng tạo của địa phương đăng cai chính là chìa khóa giúp chúng ta huy động thành công sức mạnh tổng hợp từ cơ quan quản lý, người dân cho đến cộng đồng doanh nghiệp, cùng tạo nên kỳ Đại hội thực chất, tiết kiệm và văn minh. Đáng chú ý, toàn bộ hạ tầng công nghệ số và hệ thống máy chủ vận hành xuyên suốt Đại hội đều do các doanh nghiệp tài trợ, không dùng đến ngân sách. Công tác truyền thông của Đại hội X cũng được làm mới khi phối hợp với Ban Tuyên giáo, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM triển khai bài bản".