Nguyễn Tất Duy Lợi gây ấn tượng ở tuổi 18 khi vượt qua tượng đài Nguyễn Tiến Minh - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Dấu ấn tuổi 18

Tiến Minh đã 43 tuổi nhưng vẫn bền bỉ đăng ký tham dự các giải đấu. Cứ mỗi khi anh xuất hiện tại các giải trong nước thì người ta lại bàn tán xem ai sẽ là người đánh bại được anh. Điều đó cho thấy đẳng cấp của Tiến Minh, giúp anh vẫn giữ được vị trí là một trong những tay vợt cầu lông hàng đầu Việt Nam.

Thời điểm này, thể lực, sức bền suy giảm khiến Tiến Minh không còn đạt phong độ quá cao. Nhưng để thắng được anh cũng không phải chuyện đơn giản.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, cái tên làm được điều đó khiến nhiều người phải thán phục. Ở tuổi 18, Nguyễn Tất Duy Lợi (đơn vị Lâm Đồng) có được sự sung sức, thể lực dồi dào của tuổi trẻ. Ngoài ra, anh còn sở hữu bộ kỹ năng ở mức khá, dù còn những điểm cần cải thiện.

Tiến Minh vẫn là huyền thoại của cầu lông Việt Nam - Ảnh: ĐỨC PHONG

Rất đông người hâm mộ đến Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương theo dõi môn cầu lông - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Vài năm gần đây, gần như chỉ có những tay vợt hàng đầu trong nước như Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát mới thắng được Tiến Minh. Và Duy Lợi trở thành cái tên tiếp theo làm được điều này vào hôm 22-11, anh đánh bại Tiến Minh với tỉ số 2-1 (21-12, 19-21, 21-16).

Sau trận thắng vang dội, tay vợt của Lâm Đồng như được tiếp thêm sự tự tin. Tại tứ kết, anh vượt qua Nguyễn Đình Đạt (Bắc Ninh) bằng thế trận áp đảo, tạo ra tỉ số cách biệt 21-6, 21-13. Thậm chí ở thời điểm đầu trận, Duy Lợi tạo ra cách biệt điểm tới 13-0.

Vượt qua tứ kết và bước vào bán kết giúp tay vợt này chắc chắn có huy chương Đại hội. Tuổi 18 của Duy Lợi vì vậy có thể xem là rực rỡ bởi trước đó anh đã có 2 danh hiệu quốc tế tại Philippines và Thái Lan trong năm 2026.

Vừa chơi cầu vừa đi học

Nguyễn Tất Duy Lợi vừa đi học, vừa chơi cầu lông - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Dù thuộc đơn vị Lâm Đồng nhưng Duy Lợi vẫn đang sinh sống tại quê nhà Huế cùng bố mẹ. Mới đây, anh vừa trúng tuyển vào khoa giáo dục thể chất của Đại học Huế - nơi bố anh cũng đang công tác.

Có bố là người đam mê cầu lông và cũng làm trong ngành giáo dục, nên Lợi hiểu rõ những khó khăn trong việc cân bằng giữa việc học và tập luyện. Nhưng anh không ngại chuyện đó.

Duy Lợi chia sẻ: "Tôi thích đi học nên ngoài thi đấu chuyên nghiệp thì còn học đại học. Cũng may là thời này công nghệ phát triển nên mình có thể linh hoạt. Khi nào bận đi du đấu thì nhà trường có thể bố trí cho học online, nên tôi cũng cân bằng được".

Trận đấu vừa rồi với Tiến Minh được giới cầu lông trong nước gọi là "cuộc đấu thế hệ". Một bên là "lão tướng" đã 43 tuổi, bên còn lại là chàng trai mới bước chân vào giảng đường đại học.

"Thật xúc động khi vượt qua được Tiến Minh, bởi đó là thần tượng của tôi và cũng là lý do để tôi chọn theo con đường VĐV. Tôi khâm phục anh ấy, vì mình trẻ hơn tới 25 tuổi mà cũng bị kéo đến ván đấu thứ 3 mới có thể giành chiến thắng. Đó sẽ là một trong những trận đấu để đời trong sự nghiệp của tôi" - Lợi chia sẻ.

Tại bán kết môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc, Nguyễn Tất Duy Lợi sẽ đối đầu với Phan Phúc Thịnh (TP.HCM). Trong năm nay, tay vợt của đội Lâm Đồng đã 2 lần vượt qua đối thủ này. Vì vậy, anh có quyền hy vọng vào thêm một chiến thắng để tiến vào chung kết.