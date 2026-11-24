Phạm Thanh Bảo phá kỷ lục quốc gia nội dung 100m ếch nam - Ảnh: THANH ĐỊNH

Tối 23-11, Phạm Thanh Bảo xuất phát ở làn số 4 trong đợt bơi chung kết tại hồ bơi Phú Thọ (TP.HCM).

Khi anh chạm đích, bảng điện tử hiện thành tích 1 phút 00 giây 47 và giúp anh phá kỷ lục quốc gia. Thanh Bảo về trước người giành HCB Tạ Minh Hiếu (Hải Phòng) tới 3,48 giây. Nguyễn Hữu Kim Sơn (Đà Nẵng) đoạt HCĐ với 1 phút 04 giây 20, chậm hơn Minh Hiếu 0,25 giây.

Lần gần nhất Thanh Bảo phá kỷ lục quốc gia 100m ếch là ngày 21-9 tại Nhật Bản. Khi đó, anh bơi hết 1 phút 00 giây 85, xếp thứ 11 vòng loại Asiad 20.

Trở lại hồ bơi Phú Thọ, Thanh Bảo rút thêm 0,38 giây và đồng thời phá kỷ lục đại hội (1 phút 01 giây 76) cũng do anh nắm giữ.

Tấm HCV đến chỉ một ngày sau cuộc so tài giữa Thanh Bảo và Watson Nguyễn. Ở chung kết 50m ếch tối 22-11, Thanh Bảo bơi nhanh hơn kỷ lục quốc gia trước đại hội với 27,50 giây.

Phạm Thanh Bảo được biết đến với biệt danh "Hoàng tử ếch" bơi lội Việt Nam - Ảnh: THANH ĐỊNH

Nhưng Watson, người vừa đánh bại nhà vô địch Olympic Michael Andrew ở Giải vô địch Mỹ hồi tháng 7, còn nhanh hơn. Kình ngư của An Giang giành HCV với 27,09 giây, phá kỷ lục lần thứ hai trong ngày sau khi đạt 27,16 giây ở vòng loại.

Trước đó, Thanh Bảo cho biết sự có mặt của Watson giúp mình có thêm động lực. Về phần Watson, anh kể rằng mỗi lần tìm hiểu về bơi lội Việt Nam, anh đều bắt gặp tên Thanh Bảo.

Watson khép lại đại hội sau cự ly 50m ếch để trở về Mỹ chuẩn bị thi cuối kỳ tại Đại học Pennsylvania. Thanh Bảo còn cơ hội giành thêm HCV cho Vĩnh Long ở cự ly 200m ếch ngày 26-11, khi anh gặp lại cả Minh Hiếu lẫn Kim Sơn.