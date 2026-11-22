Watson Nguyễn trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ sau đợt bơi chung kết - Ảnh: HUY ĐĂNG

Tối 22-11, tại hồ bơi Câu lạc bộ Phú Thọ (TP.HCM), Watson Nguyễn (Nguyen Hoa Watson) giành HCV nội dung 50m ếch nam với thành tích 27,09 giây, mang về vinh quang cho đoàn An Giang. Trong khi đó, Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long) giành HCB với thông số 27,50 giây.

Cuộc cạnh tranh giữa 2 kình ngư đã đưa bơi lội Việt Nam lên một cột mốc mới, khi cả hai cùng vượt qua kỷ lục quốc gia cũ (27,70 giây) do chính Thanh Bảo thiết lập năm 2024.

Thất bại trước Watson không phải điều quá bất ngờ với Thanh Bảo, bởi đối thủ của anh đang là một trong những kình ngư bơi ếch hàng đầu nước Mỹ.

Hồi tháng 7-2026, Watson từng đánh bại nhà vô địch Olympic Michael Andrew để đăng quang ở nội dung 50m ếch tại Giải vô địch quốc gia Mỹ với thành tích 26,65 giây. Thông số này đưa anh trở thành kình ngư có thành tích nhanh thứ tư lịch sử nước Mỹ ở cự ly này tại thời điểm đó.

Theo chính Watson tiết lộ, anh hiện cũng nhận được lời triệu tập vào đội tuyển bơi lội quốc gia Mỹ.

Dù sở hữu bảng thành tích đáng nể, Watson vẫn dành nhiều lời khen ngợi cho Thanh Bảo khi trả lời phỏng vấn sau cuộc thi.

"Anh ấy là một kình ngư giỏi, thực sự rất xuất sắc. Anh ấy đã thi đấu được một thời gian khá dài. Mỗi khi tìm hiểu về các kình ngư Việt Nam, tôi đều thấy tên anh ấy xuất hiện. Anh ấy là một kình ngư tuyệt vời", Watson chia sẻ.

Về phần mình, Thanh Bảo không giấu được niềm vui khi có thêm một đối thủ đẳng cấp cao để cạnh tranh ngay tại đấu trường quốc nội.

Thanh Bảo và Watson Nguyễn (trái) - Ảnh: USA SWIMMING - N.K.

"Tôi vui vì có thêm một đối thủ từ Mỹ để cạnh tranh. Cuộc cạnh tranh này giúp tôi càng thúc đẩy bản thân mạnh mẽ hơn. Như mọi người thấy, tôi cũng đã vượt qua kỷ lục của chính mình", Thanh Bảo nói.

Trong nhiều năm qua, Thanh Bảo thống trị các nội dung bơi ếch nam ở đấu trường quốc nội. Sự xuất hiện của Watson mang đến một thách thức lớn, nhưng đồng thời cũng tạo động lực để "hoàng tử ếch" của bơi lội Việt Nam vươn tới những giới hạn mới.

"So với tôi, Watson trẻ hơn và được đào tạo ở nền bơi lội Mỹ vốn là số 1 thế giới, nên việc để thua cậu ấy không khiến tôi buồn. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong những ngày tới để giành HCV", Thanh Bảo cho biết.

So sánh 2 'hoàng tử ếch' của Đại hội Thể thao toàn quốc - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Hai kình ngư sẽ không có dịp tái đấu tại kỳ đại hội lần này, bởi Watson chỉ đăng ký tranh tài ở nội dung 50m ếch nam. Anh phải trở lại Mỹ để chuẩn bị cho các kỳ thi cuối học kỳ tại Đại học Pennsylvania.

Khi được hỏi về khả năng khoác áo tuyển Việt Nam tranh tài ở SEA Games hay Asiad trong tương lai, kình ngư có cha mẹ người Việt Nam cũng để ngỏ câu trả lời.

"Hiện tại tôi thực sự chưa chắc chắn. Tôi sắp có các kỳ thi và phải tập trung vào việc đó. Tôi sẽ cho các bạn câu trả lời rõ ràng hơn trong vài tuần tới", Watson nói.

Dù tương lai của Watson vẫn còn bỏ ngỏ, màn so tài đầu tiên giữa anh và Thanh Bảo đã mang đến tín hiệu tích cực cho bơi lội Việt Nam. Không chỉ những kỷ lục được xô đổ, sự cạnh tranh về chuyên môn cùng thái độ trân trọng tài năng của nhau giữa hai kình ngư cũng là điều đáng ghi nhận.