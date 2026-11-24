Quần vợt TP.HCM lập cú đúp HCV ấn tượng ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: TỐ NHƯ

Một ngày sau khi đội nam quần vợt TP.HCM lên ngôi vô địch, đến lượt các đồng đội nữ có cơ hội giành HCV trên sân nhà Phú Thọ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Vũ Khánh Phương là người mở màn cho TP.HCM trong trận chung kết với Hà Nội. Đối thủ của cô ở trận đơn đầu tiên là Nguyễn Thị Phương.

Khánh Phương thắng liền 6 game để khép lại ván đầu với tỉ số 6-0. Sang ván hai, Nguyễn Thị Phương mới có game thắng đầu tiên. Đó cũng là game duy nhất tay vợt Hà Nội giành được trong cả trận. Với chiến thắng 6-0, 6-1 của Khánh Phương, TP.HCM chỉ còn cách tấm HCV một trận thắng.

Ở trận đơn thứ hai, Nguyễn Thị Mai Linh mang về cho Hà Nội 3 game trong ván mở màn trước Trần Thụy Thanh Trúc. Đây là ván đấu có tỉ số sít sao nhất của trận chung kết, nhưng Thanh Trúc vẫn thắng 6-3.

Tay vợt TP.HCM sau đó thắng tiếp 6-1 ở ván hai, ấn định tỉ số 2-0 cho đội chủ nhà. Hai đội khép lại trận chung kết sau hai trận đơn mà không cần thi đấu trận đôi.

Như vậy, chỉ trong hai ngày 23 và 24-11, cả đội nam lẫn đội nữ TP.HCM đều bước lên bục cao nhất. Trước Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, quần vợt TP.HCM đặt mục tiêu giành 1 HCV.

Các tay vợt nam đã hoàn thành chỉ tiêu ngay trong ngày 23-11, còn Khánh Phương và Thanh Trúc giúp đội chủ nhà vượt mục tiêu khi các nội dung cá nhân mới bắt đầu.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Lễ khai mạc toàn đại hội diễn ra tối 21-11 tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam.

Phạm Thanh Bảo giành HCV bơi ếch 100m, phá kỷ lục quốc gia Một ngày sau khi về nhì trước Watson Nguyễn ở cự ly 50m ếch, Phạm Thanh Bảo đã giành HCV 100m ếch nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Anh phá kỷ lục quốc gia do chính anh lập ở Asiad 20 cách đây 2 tháng.



