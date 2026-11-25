Tiền đạo Nguyễn Văn Dương trả lời phỏng vấn - Ảnh: VFF

Chiều 24-11, đội tuyển U17 Việt Nam trở lại sân tập sau trận hòa 3-3 kịch tính trước U17 New Zealand ở lượt thứ 2 bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar.

Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Văn Dương đã có những chia sẻ về sự chuẩn bị của toàn đội cho cuộc đối đầu quan trọng với U17 Mali tại lượt cuối vòng bảng.



Chân sút thuộc Trung tâm đào tạo trẻ PVF cho biết ban huấn luyện đã động viên các cầu thủ sau màn trình diễn trước U17 New Zealand, đồng thời nhắc nhở toàn đội nhanh chóng hướng sự tập trung đến trận đấu tiếp theo.

"Thầy đã động viên toàn đội vì chúng tôi có một trận đấu tốt, đã nỗ lực hết sức để giữ lại điểm và duy trì cơ hội đi tiếp. Trận gặp U17 Mali sắp tới sẽ rất quan trọng", Văn Dương chia sẻ.

U17 Việt Nam sẽ có buổi họp chiến thuật để ban huấn luyện phân tích đối thủ và đưa ra những yêu cầu cụ thể. Dù U17 Mali đã sớm giành quyền đi tiếp, Văn Dương khẳng định toàn đội không được phép chủ quan.

Tiền đạo sinh năm 2009 nói: "Tôi nghĩ U17 Mali là đối thủ mạnh, bất kể họ sử dụng đội hình nào. Chúng tôi vẫn phải nỗ lực hết sức trong trận đấu cuối cùng và cố gắng giành chiến thắng để có cơ hội đi tiếp".

Thầy trò HLV Cristiano Roland thoải mái trên sân tập - Ảnh: VFF

Đánh giá về đối thủ, Văn Dương cho rằng U17 Mali sở hữu ưu thế về thể hình, thể lực cùng nền tảng kỹ thuật tốt. Đây cũng là những yếu tố mà U17 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý trong quá trình chuẩn bị.

"U17 Mali rất khỏe, có thể hình tốt và nền tảng kỹ thuật cũng rất đáng chú ý. Chúng tôi cần chuẩn bị thật tốt, từ thể lực đến ý chí và tinh thần thi đấu.

Chúng tôi mới 17 tuổi, vẫn còn nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển. Toàn đội luôn cố gắng giúp đỡ nhau tốt nhất có thể. Với cá nhân tôi, mục tiêu chung của đội bóng luôn được đặt lên hàng đầu", tiền đạo U17 Việt Nam cho biết.

Văn Dương cũng vừa trở lại sau chấn thương cổ chân gặp phải trước thềm World Cup. Tiền đạo này không thể góp mặt ở trận ra quân gặp U17 Bỉ và được HLV Cristiano Roland xếp đá chính trong cuộc đối đầu với U17 New Zealand.

"Chấn thương của tôi hiện đã ổn. Trận gặp U17 New Zealand mới là lần đầu tiên tôi trở lại thi đấu nên thể lực chưa thể đạt mức tốt nhất. Tôi sẽ cố gắng hồi phục để có trạng thái tốt nhất cho trận cuối vòng bảng", Văn Dương chia sẻ.

Tiền đạo U17 Việt Nam cho biết sau trận hòa U17 New Zealand, ban huấn luyện bố trí các bài tập phục hồi cho những cầu thủ thi đấu với cường độ cao, đồng thời chú trọng chế độ dinh dưỡng nhằm giúp toàn đội sẵn sàng cho thử thách tiếp theo.

Văn Dương cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã đồng hành và cổ vũ, đồng thời hy vọng sự tiếp sức của kiều bào và từ quê nhà sẽ tiếp tục trở thành động lực để U17 Việt Nam thi đấu hết mình trước U17 Mali, với mục tiêu giành kết quả tốt nhất và nuôi hy vọng góp mặt ở vòng 32 đội.