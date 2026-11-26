Đội hình xuất phát U17 Việt Nam đấu U17 Mali - Đồ họa: N.K.

Tối 26-11, HLV Cristiano Roland đã công bố đội hình xuất phát đội tuyển U17 Việt Nam cho trận gặp U17 Mali ở lượt cuối bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra vào 20h hôm nay tại Qatar.

So với trận hòa U17 New Zealand 3-3, HLV Cristiano Roland đã có 2 sự thay đổi ở đội hình xuất phát.

Theo đó, Trương Nguyễn Duy Khang - cầu thủ ghi bàn gỡ hòa 3-3 đá chính thay cho Nguyễn Văn Dương. Như vậy, bộ ba tiền đạo của U17 Việt Nam là Duy Khang, Đại Nhân và Sỹ Bách.

Thay đổi còn lại diễn ra ở tuyến giữa. Tiền vệ Quý Vương trở lại đội hình chính thay cho Trọng Phong. Bộ ba tiền vệ trung tâm là Minh Thủy, Quý Vương và Nguyễn Lực.

Hàng thủ được HLV Cristiano Roland giữ nguyên như 2 trận vừa qua. Bộ tứ hậu vệ là Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa và Anh Hào. Lý Xuân Hòa trấn giữ khung thành.

Sau 2 lượt trận, U17 Việt Nam mới có 1 điểm. Trong khi đó, U17 Mali đã sớm giành vé vào vòng 32 đội. Muốn hy vọng đi tiếp, các cầu thủ trẻ Việt Nam phải nỗ lực kiếm điểm trước đại diện châu Phi.

Đánh giá về đối thủ, HLV Cristiano Roland cho biết U17 Mali là đội bóng có chất lượng chuyên môn cao. Ban huấn luyện đã nghiên cứu đối thủ và sẽ có những chỉ đạo cụ thể để các cầu thủ nhận diện những điểm có thể khai thác.

Dù vậy, điều quan trọng nhất với U17 Việt Nam vẫn là sự đoàn kết, tự tin, tinh thần thi đấu kiên cường và đặc biệt là tính kỷ luật trong việc thực hiện đấu pháp.

"Chúng tôi đã nghiên cứu U17 Mali. Họ là đối thủ rất mạnh với hai trận toàn thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là tinh thần đoàn kết, sự tự tin, lối chơi kiên cường, cống hiến và sự kỷ luật trong việc tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện.

Đó sẽ là yếu tố mấu chốt giúp chúng ta chơi tốt ở trận này. Tôi tin các cầu thủ sẽ có thêm một trận đấu tuyệt vời", nhà cầm quân người Brazil nhận định.

U17 World Cup 2026: Kỳ vọng lịch sử cho U17 Việt Nam Muốn nuôi hy vọng đi tiếp ở U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam cần phải nỗ lực có điểm trước U17 Mali, đối thủ mạnh nhất bảng.



